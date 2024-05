“Mi tercer apellido es fuerte”: Nicole Moreno actualizó su estado de salud tras choque con curiosa sesión de fotos

Este viernes, Nicole ‘Luli’ Moreno, sorprendió a sus seguidores con una particular actualización de su estado de salud. La modelo fitness publicó una curiosa “sesión de fotos” a pocos días de sufrir un accidente de tránsito en un sector de Vitacura.

El pasado lunes 13 de mayo, Luli protagonizó un choque cuando regresaba a su hogar pasadas las 22:00 horas. Según dio a conocer la propia modelo, todo habría ocurrido cuando el conductor del otro vehículo se pasó una luz roja, colisionando con la parte de atrás del auto de la modelo.

Por si fuera poco, dio a conocer que el conductor, de profesión Médico Cirujano, no le brindó apoyo tras el impacto, además, este habría dado positivo en el control de alcoholemia. Producto del accidente, Luli quedó con fuertes dolores en su cuerpo.

“Además del impacto al accidente, sufrí lesiones con fuertes dolores en la zona cervical, el cual tras largas horas emplazadas; tuve que ser trasladada por parte de equipos de emergencia, hasta un centro asistencial. El procedimiento demoró cinco horas. A él le arrojó que tenía alcohol en la sangre, justificándose con que utiliza enjuague bucal, cinco veces al día”, dio a conocer la influencer.

“Luli” posó hasta con cuello ortopédico

Este fin de semana, a pocos días del incidente, la modelo publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que no pasaron desapercibidas. Esto, ya que en estas luce nada menos que con el cuello ortopédico que le fue recetado producto de las lesiones.

En algunas fotografías se le puede ver sentada en el asiento del conductor de su automóvil, mientras en otras está posando afuera de un recinto desconocido, con gafas de sol y con un bolso de manos.

Además, la campeona fitness compartió una profunda reflexión en la publicación en medio de su recuperación. “Un día sin previo aviso, llegó ella a sacudirme la vida. Me estrellé en su sonrisa, me apreciaron sus brazos, me asesinaron sus besos, me quemaron sus caricias. Entonces, aprendí que en ocasiones ocurren accidentes de los que se puede salir con MUCHO MÁS VIDA”, partió declarando.

Incluso, aprovechó la ocasión para enviar un importante mensaje sobre seguridad vial. “A cuidarse mucho este fin de semana manejen con responsabilidad y precaución”, añadió la rostro de TV.

Finalmente declaró: “Si van a beber, por favor pasen sus llaves”, haciendo un llamado a la conciencia social de los conductores.

Pero esto no fue todo, tras la publicación, la modelo colgó un mensaje en sus historias de Instagram: “Todos tenemos que darnos fuerzas o si no la recuperación jamás será progresiva. Mi tercer apellido es fuerte”.