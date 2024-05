Nicole Moreno reveló la curiosa excusa que entregó doctor que la chocó y tenía “alcohol en la sangre”

A través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram, Nicole “Luli” Moreno realizó sus descargo contra el médico cirujano que la chocó el lunes por la noche en Vitacura, al pasarse una luz roja, supuestamente, bajo los efectos del alcohol.

“En relación a los hechos ocurridos este Lunes 13 de mayo, luego de mis entrenamientos deportivos y de regreso a mi domicilio, fui víctima de un choque con luz roja, en la parte posterior de mi vehículo, ante la irresponsabilidad e inconsciencia de un conductor, identificado como Roberto Andrés Bustos Macaya, Médico Cirujano; quien siquiera me brindó apoyo ante brutal impacto”.

Además, criticó la nula ayuda recibida por el doctor, quien se habría justificado de usar enjuague bucal como una forma de desmentir el consumo de bebida etílica.

“Además del impacto al accidente, sufrí lesiones con fuertes dolores en la zona cervical, el cual tras largas horas emplazadas; tuve que ser trasladada por parte de equipos de emergencia, hasta un centro asistencial. El procedimiento demoró cinco horas. A él le arrojó que tenía alcohol en la sangre, justificándose con que utiliza enjuague bucal, cinco veces al día”.

Luli registró el momento

De una pieza dejó a todos sus seguidores Nicole Moreno,cuando la noche del lunes se mostró llorando en un live de Instagram, acusando que un imprudente médico la había chocado fuertemente.

“Me duele mucho el cuello, me duele la cabeza, ¿por qué se demoran tanto?...Yo no puedo creer que me haya chocado un médico por detrás y que se esté demorando Carabineros, porque él tiene sus contactos y le van a hacer alcoholemia y creo que puede estar con algún grado de alcohol”, parte diciendo Luli en su video.

“Y no puedo creerlo, que no llegue Carabineros, no llega la ambulancia, no llega nadie, están coludidos (...) todo porque es un médico que se subió a su auto y me chocó y cero ética profesional, no han llegado carabineros, no ha llegado la ambulancia, solamente los de seguridad, que me han ayudado”, seguía diciendo insistentemente.

A medida que transcurre su relato y pasa el tiempo, Nicole parece ponerse cada vez más nerviosa y su llanto es cada vez más fuerte, por lo que sus seguidores la llamaban a calmarse. Sin embargo en un momento ella finaliza la transmisión dejando a todos preocupados.