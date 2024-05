“Tiene sexo, drogas, trata de blancas”: Anita Alvarado detalla cómo será la serie de Netflix que retratará su vida

“Hoy día firmé con Netflix”, anunció hace pocos días Anita Alvarado. Así anunció la “geisha chilena” la nueva producción en que trabaja y que tiene que ver con una serie que mostrará su vida y que será emitida en la conocida plataforma de streaming. Al respecto, aseguró que la mostrarán “tal cual fui”.

En el próximo episodio de Podemos Hablar, el estelar de conversación de Chilevisión, la conocida rostro de Televisión y madre de 9 hijos, abordará el proyecto que mostrará las distintas etapas a lo largo de su vida.

Al respecto, el conductor del espacio JC Rodríguez le preguntará qué significa para ella que una plataforma internacional quiera hacer una serie de su vida. “Significa que es lo más inteligente, que pueda ser, porque no hay una historia, que tenga de todo como la mía”, responderá de entrada, según dio a conocer Chilevisión.

En ese sentido, Anita dará a conocer algunos detallará cómo será la producción de Netflix que retratará su vida. “Uff, tiene varios, tiene sexo, drogas, trata de blancas, tiene dejar a tus hijos”, adelantó, enfatizando en los duros episodios que debió enfrentar durante su juventud, cuando viajó a Japón para ejercer el trabajo sexual.

Además, afirmará que la producción de Netflix la retratara: “Tal cual fui”.

¿A qué actriz elegiría Anita para que la interprete?

El conductor del espacio quiso ahondar en la perspectiva propia de Anita. Sobre esto, le consultó qué actriz le gustaría que interpretara el papel de la “geisha chilena”. Sin pensarlo dos veces, Alvarado señaló: “Si tuviera que elegir yo, yo siempre dije que me gustaba mucho la Tamara Acosta”.

Respecto a la posibilidad de ser personificada por una actriz de talla internacional, la “geisha” contestó que Julia Roberts, sin embargo hizo un alcance: “Es que Julia Roberts, está muy vieja, para lo joven que soy… No, si, como actriz es maravillosa, pero con la juventud que irradio no”.

Anita Alvarado Anita Alvarado en Podemos Hablar. Fotografía por Chilevisión.

¿Cómo surge el contrato con Netflix?

Luego de pasar al “Bar” del programa, la rostro de la farándula contará cómo surgió este proyecto y por qué decidió aceptarlo. En un comienzo, partió confesando que hace años tuvo una propuesta parecida, por parte de Mega, sin embargo, esto no llegó a puerto.

“Lo que pasa es que hace muchos, muchos años, hay gente que ha estado interesada en hacer películas de vida, series, teleseries. De hecho, te acuerdas unos años atrás, el Mega pagó muchos millones por una teleserie con respecto a mi vida y que finalmente el caballero se murió, el dueño de Mega y no se hizo, pero a mí me pagaron esa vez… Y que en esos años fueron 140 millones, que Mega está de testigo”, reveló.

“Ya me habían coqueteado (Netflix), hace rato y tanto hablar y en realidad fue entremedio de tanto trabajo que he tenido con los viajes fuera de Santiago y viene la propuesta y digo: ‘me pareció interesante’, porque es con ficción, pero que no se perdiera la esencia de la historia”, contó.

Finalmente, Alvarado aseguró que la historia será referida a su libro biográfico “Me llamo Anita Alvarado “donde relata su historia de vida y cómo llegó a desempeñarse como trabajadora sexual en Japón.

“Es referida al libro, pero la esencia mía total, van a exagerar… es que yo creo que no van a poder exagerar, porque hay que vivirlo, para decir ¡wow! No es una exageración, entonces se dejan las puertas abiertas, por qué yo solo firme para una serie, porque van a ver, yo digo, hay mucha gente inteligente, que necesita abrir su mente y decir esta mina tiene todo lo que necesitamos, por eso, solamente firme por eso. Para que la película, el documental, quedará libre o las teleseries, quedarán libres, para que otros la comprarán”, cerró.