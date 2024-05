Pollo Castillo confesó estar listo y dispuesto para subirse a la Quinta Vergara: “Si me tiran a Viña, me atrevo y voy”

Este fin de semana, el conocido influencer y comediante, Pollo Castillo fue el gran invitado al programa de Youtube de Pamela Díaz, Sin editar. Como es costumbre, “La Fiera” le lanzó las preguntas más diversas, que el creador de contenidos respondió con su característica soltura y sentido del humor.

En el espacio, Díaz se atrevió a preguntarle al creador de contenido sobre una posible llegada al escenario del Festival de Viña del Mar, un sueño para cualquier comediante, recibir los aplausos del llamado “monstruo” de la Quinta Vergara.

Cabe destacar que todavía quedan varios meses para el Festival de la Canción de Viña del Mar 2025, edición que fue adjudicada a Megamedia y productora Bizarro. Sin embargo, siempre es un misterio saber quiénes serán los artistas y comediantes que se sumen a la parrilla festivalera.

Pollo Castillo no le teme a Viña

Es por eso que “La Fiera” no perdió el tiempo y le lanzó una directa pregunta al Pollo Castillo.

‘’¿Si Mega te llamara al Festival de Viña, irías?”, fue la consulta de la exparticipante de Ganar o Servir.

Ante la consulta, y sin pensarlo mucho, el Pollo señaló: ‘’Yo creo que sí, pero me gustaría hacer la carrera del comediante, primero Olmué y después Viña”. Es común que los artistas que se presenten un año en específico en el Festival de Olmué, sean los escogidos para enfrentarse al “monstruo” el año siguiente.

En esa misma línea, el influencer aseguró que: ‘’Si no se me da la opción de ir a Olmué y me tiran Viña, me atrevo y voy’'. Incluso, dio a conocer su plan en caso de que no tenga éxito en el importante escenario, afirmando que volvería a las fiestas de cumpleaños, sin problema.

Enseguida, “La Fiera” apostó todas sus fichas por el comediante, asegurando que le iría increíble, y lo aconsejó para exigir una contundente suma de dinero, indicando que “los comediantes cobran muy barato”.

.’’Sí, por eso es más rentable para un comediante hacer esa gira primero por Chile, en los casinos, centros de eventos y sacarle plata hasta matarlo en el festival. Esa es la idea, hacerse conocido y formar una gran vitrina para que al año siguiente la gente que sabe que te fue bien quiera ir a verte’', concluyó el influencer.