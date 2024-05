“Es mi primera experiencia con un colágeno”: Gala Caldirola habla sobre su intenso romance con Raimundo Cerda

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Gala Caldirola se sinceró sobre su romance con Raimundo Cerda, el nuevo participante del encierro de Canal 13.

Cabe recordar que la modelo comenzó una relación con el exjugador de “Gran Hermano” luego de que él mostrara interés en ella y le propusiera conocerse.

El flechazo en los primeros minutos del rubio en el reality, en donde demostró que quedó encantado con la personalidad de la española.

“Tuvimos una conexión súper fuerte y eso es algo que se dio muy rápido. Ella es una linda persona y, aunque yo no venía con la idea de tener algo amoroso acá, esto surgió. No sé qué pasará, pero sin duda fue como un choque y hubo química”, explicó Cerda en una conversación con LUN, agregando que Gala “tiene una mirada especial. Cuando llegué, me miró y esa mirada me marcó. Eso me llamó mucho la atención de ella, y en un par de días ya estaban pasando cosas, fue súper loco. Además, es elegante y tranquila. Ella me trae tranquilidad y calma”.

Las declaraciones de Gala

Ahora, Caldirola se sinceró sobre su relación en una conversación con Oriana Marzoli y Mariela Sotomayor, en donde confesó sus sensaciones tras haber iniciado un amorío con el joven, quien es siete años menor que ella.

“Me atrae de él que es muy diferente al tipo de hombre con el que estuve antes. Ahora entiendo lo que es, es otra energía completamente diferente”, explicó la española.

Posteriormente, habló con Daniela Colett sobre esta situación y reveló que le gusta de Cerda: “Es mi primera experiencia con un colágeno. Me gusta que no tiene una carga, una mochila”, entonces Dani le contó su propia experiencia: “Yo estuve con alguien 10 años más chico que yo, surfista. Era guapísimo. Ahora somos amigos”.