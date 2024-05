“No tiene ningún remordimiento en matar a alguien”: Pancho Reyes se refiere a su personaje en “Secretos de familia” tras fuerte escena

Una fuerte escena fue la que se vio en las pantallas de Canal 13 a noche de este domingo los seguidores de la teleserie nocturna “Secretos de familia”, cuando luego de varios capítulos en los que el médico Octavio Cruchaga, interpretado por Francisco Reyes, tuvo encerrada y bajo tortura a la detective Sofía Valenzuela, personaje de Giannina Fruttero, decide inyectarle una sustancia que finalmente la mata.

Todo ocurre en la clínica Los Arrayanes, que es dirigida por el personaje de Pancho Reyes, luego que la detective ingresara a escondidas al lugar a buscar información y documentos que la pudieran ayudar en su proceso de investigación.

Fue ahí en donde Octavio Cruchaga la encontró y la encerró, empezando un gran calvario para la joven que había descubierto varias verdades y que había encontrado en dicha clínica material de ella y hasta su computador.

“Una muerte que el público no se esperaba”

Sobre la fuerte escena que protagonizó, la actriz Giannina Fruttero, quien interpretó a la ahora fallecida detective, señaló que “es una muerte que creo que el público no esperaba o no al menos tan rápido y de esta forma (...) Fueron escenas bien intensas y que demuestran la esencia del buen thriller que estamos contando”.

“Nunca vuelvas a meterte conmigo” y “Descansa Sofía” fueron parte de las palabras con las que el personaje de Francisco Reyes se despidió de la policía.

Secretos de Familia

De esta manera, provocando la muerte de Sofía, Octavio Cruchaga ha llegado a mostrar el gran villano que es en este thriller, y su intérprete, Francisco Reyes, adelantó que “va a tratar de silenciar a quien lo descubra y veremos un efecto dominó, porque todo se irá poniendo más complejo”.

En ese sentido, Pancho Reyes apuntó que “este personaje no se deja llevar por los sentimientos, sino que por las emociones, y todo lo hace desde ahí. Por lo tanto no tiene ningún remordimiento de matar a alguien... él no se involucra emocionalmente con nadie, ni con sus hijos”, destacando en ese sentido que “es capaz de matar a cualquiera”.