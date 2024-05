“Yo creo que no dimensionó a lo que venía”: Pangal Andrade se refiere a eliminación de Coca Mendoza en intensa compentencia con Raimundo Cerda

Una dura eliminación fue la que se vio en pantalla durante la noche de este domingo en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, en la que se vivió una intensa compentencia de fuerza y destreza entre Raimundo Cerda y Gabriel “Coca” Mendoza, dejando como eliminado al exfutbolista quien tras la prueba argumentó que estaba lesionado.

Así, luego de confirmarse su eliminación, durante sus palabras de despedida, Coca Mendoza no se guardó nada y señaló que “me hicieron competir lesionado, aún cuando todos sabían que mi lesión era grave, diagnóstico posterior confirmado en Santiago”.

Pese a lo anterior, destacó que “competí igual como un guerrero hasta la morir. No tengo palabras para agradecer el inmenso y desbordante apoyo que he recibido de parte todos ustedes desde el primer día. Recibí siempre sus buenas energías, ahora las necesito para enfocarme en mi recuperación! Espero que hayan disfrutado verme en este nuevo desafío”.

Las palabras de Pangal tras la eliminación de Coca Mendoza

Y tal como lo señaló al momento de la eliminación del exfutbolista, Pangal Andrade no se guardó los halagos para el exlíder del equipo contrario, señalando que lo considera “un caballero” y que “lo voy a extrañar”.

Pangal y Coca Mendoza

“El Coca es un caballero, yo tenía otra imagen de él, porque en ‘Año 0′, él entró con actitud de una prepotencia tremenda, a golpear la mesa, habló con todas sus ganas y lo encontré muy pesado. Y cuando entré a ‘¿Ganar o servir?’ yo pensé que iba a pelear con él, pero no, me encontré con un caballero. El Coca es una leyenda, un amigo, el único que me ha hecho reír a carcajadas, y obvio que lo voy a extrañar”, aseguró Pangal Andrade a Publimetro.cl

En ese sentido, y pese a todas las flores que le tiró a quien dijo es “un amigo”, añadió que probablemente el exfutbolista no consideró su edad al momento de aceptar entrar a una competencia como este reality show.

“Yo creo que Coca no dimensionó a lo que venía. Hay que darse cuenta de que el tiempo pasa y la edad va pesando, creo que él no dimensionó su edad”, cerró diciendo el deportista extremo.