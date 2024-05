“Con Gala nos prometimos todo”: Mariela Sotomayor revela con quiénes le gustaría tener contacto cuando acabe “¿Ganar o Servir?”

Pese a que se le ha visto afectada y muchas veces llorando o discutiendo con su ya “archienemiga” Camila Recabarren, la periodista Mariela Sotomayor ha tenido grandes experiencias al interior del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, las que ella misma destacó para Publimetro.cl.

PUBLICIDAD

Así, al hablar de cómo ha vivido el reality, Mariela Sotomayor aseguró que pese a que ha tenido varios conflictos, para ella ha sido una experiencia totalmente enriquecedora.

“Ha sido tremendo, me he atrevido a hacer cosas increíbles, me he atrevido a mostrarme con poca ropa, modelar con todas estas gallas regias, de pronto hay actividades que digo ‘no puedo’, pero las hago igual (...) Creo que ha sido fortalecedor en el sentido de que he podido probarme a mí misma de que hay muchas cosas que solo por prejuicio no he querido hacer, y de todas maneras es algo muy positivo independiente de todas las discusiones y las peleas que también las agradezco porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, dijo Sotomayor sobre la experiencia.

Mariela Sotomayor contra Camila Recabarren | Ganar o Servir

En ese sentido, también agregó que pese a que es “muy ingenua”, el estar dentro del reality le ha enseñado. “Es muy interesante para mí poder establecer un diálogo en el que siento que tengo todos los fundamentos para opinar lo que opino, pero hay un otro que también tiene sus fundamentos y me encanta confrontarlos y no tengo miedo, he aprendido a matar mi miedo y entender que cada persona que se aparece en la vida de uno tiene algo que enseñarte”, aseguró.

A quiénes quiere seguir viendo cuando termine el reality

En tanto, al ser consultada sobre quiénes son las personas más cercanas para ella y con quiénes definitivamente quiere seguir teniendo contacto en la “vida real” fuera del encierro de la casona de Lima, Perú, Mariela Sotomayor respondió muy segura que “con Gala nos prometimos todo, estamos listas para los mejores carretes de la vida, para reírnos, de verdad hemos conectado tan bien así que creo que vamos a seguir nuestra amistar afuera si o si”.

Pero no todo se resumió a Gala, sino que también a su “enemiga”, añadiendo que “con Oriana también, pese a nuestras diferencias hemos logrado un cariño innato, una confidencialidad... la admiro es una niña, ha sufrido mucho”.

En cuanto a los hombres, no dudó en destacar a Austin, señalando que “es el prototipo del hombre ideal, todavía no le encuentro el defecto, aparte de guapo y las cosas que saltan a la vista, guapo, caballero es muy noble, yo admiro mucho la nobleza en hombres y mujeres y estoy dispuesta a apoyarlo. A Rai también ha sido una persona que he valorado muchísimo, Fran es una niña amable, valiente... Aquí en el reality hay mucha gente que tiene un potencial increíble”, cerró diciendo la periodista.