Mariela Sotomayor aborda el conflicto con Camila Recabarren en “¿Ganar o Servir?” y explica por qué le afecta tanto: “Sentí una tremenda traición”

El paso de Mariela Sotomayor por el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” ha estado lejos de lo que ella se imaginó en un principio, ya que entró esperando no tener grandes conflictos y a los pocos días se la vio afectada y llorando luego de enfrentarse a la exMiss Chile, Camila Recabarren.

PUBLICIDAD

Y justamente sobre eso conversó con Publimetro.cl desde el encierro en Perú, explicando entre otras cosas por qué se ha sentido tan afectada con las peleas que ha protagonizado.

“Yo creo que ella es una mujer que ha sufrido mucho y por eso tiene todo mi respeto, pero creo que ese sufrimiento ha provocado un resentimiento en ella en el cual ella culpa a los demás por tener ciertos privilegios, cierto tipo de vida. Personalmente y con mucho respeto creo que está muy equivocada, creo que uno no puede llegar con una imagen sesgada a conocer a alguien”, comenzó señalando sobre Camila Recabarren.

Luego, Mariela Sotomayor añadió que “a ella le ofrecí mi ayuda, mi apoyo en muchas cosas que no han salido, y sentí una tremenda traición, porque a pesar de no ser su amiga, sentí que traté de apoyarla sin tener por qué, porque me nació, porque era mi energía y en un minuto vi eso traicionado, entonces dije ‘por qué mejor no me dijo tu me caes mal, me cae mal lo que hacías, en lo que trabajabas y por esa razón no quiero tener un contacto contigo’. Hubiese preferido eso antes que yo sintiera la buena onda de ella y de un segundo a otro sentir que se transformaba en una enemiga”.

La discusión de Camila Recabarren con Mariela Sotomayor. Fuente: Captura de pantalla del programa "¿Ganar o servir?", de Canal 13.

En ese sentido agregó que pese a la imagen que proyecta, es “una persona muy sensible”, lo que le ha jugado en contra en el reality.

“Las cosas me duelen porque soy una persona honesta, cuando algo me duele, cuando me siento traicionada lloro y sufro, y siento que ella se ha reído de mi pena, de mi tristeza y de mis lágrimas, y lo digo para la gente; que nadie piense que llorar es un símbolo de ser mas débil, llorar es sacar la pena que uno tiene dentro”, enfatizó sobre sus conflictos con Recabarren.

El posible retorno de Primer Plano

En tanto, al ser consultada sobre el eventual retorno del recordado programa de farándula “Primer Plano”, la periodista solo tuvo buenas palabras para el equipo que lo realizaba, asegurando que “más que la plataforma que me llevó a ser lo que soy, la familia de Primer Plano, mis jefes, fueron personas fundamentales en mi desarrollo personal”.

Por todo esto, apuntó que “si Primer Plano volviese y me llamaran para tener un papel acorde a lo que la gente espera de mi y a lo que yo quiero hacer, estaría dispuesta a participar de un proyecto tan lindo como ese”.