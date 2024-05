Aldo Duque asegura que “le encuentro gran parte de razón” a Pablo Herrera por sus críticas a los migrantes y cuenta cruenta anécdota vivida en Santiago

El abogado Aldo Duque será uno de los invitados de este viernes en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, instancia en la que contará las razones que tiene para querer competir por el sillón de la alcaldía de Santiago.

En ese sentido, y al ser consultado por Julio César Rodríguez sobre si está o no de acuerdo con los dichos de Pablo Herrera contra los migrantes, Aldo Duque señalará que “le encuentro gran parte de razón”, dando paso a una cruenta anécdota vivida en pleno centro de la capital.

“Le encuentro gran parte la razón, déjeme decirle Julio César, que con Pablo, yo lo conozco varios años, fue mi cliente… lo admiro profundamente por ser un gran creador artístico”, comenzará diciendo el abogado.

Cruenta anécdota

Luego indicará que “en una oportunidad Julio César, yo iba caminando por Ahumada y venían unos carabineros persiguiendo unos carros de comida, salen corriendo y al cruzar Puente, había un pequeño montículo, salta el carro de comida y cae a la cabeza de un perrito y el sujeto se agacha y recoge la cabeza del perro… me quedé paralizado por el horror”.

A esto añadirá que “yo amo a los animales, a quienes denomino mis hermanos menores, fue un impacto y quedé paralizado, yo estaba en altura de la Catedral, para los que conocen Santiago, entienden, me quedé paralizado mirando eso y ahí me hice la firme convicción que no iba seguir siendo espectador de la tragedia que está viviendo Santiago, quiero ser protagonista, por eso tomé la decisión de ser candidato a alcalde entre otras cosas ser candidato a alcalde”.

Finalmente sobre sus aspiraciones puntualizó que “yo quiero salvar a Santiago, porque amo Santiago, porque crecí en Santiago, porque vivo en Santiago, porque quiero recuperar a mi comuna, ¿Para quién? Para los vecinos, porque yo soy un vecino más”.