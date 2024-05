Fernando Solabarrieta desmiente a mujer vinculada a él por una fotografía: “Me cansé de escuchar mentiras”

Fernando Solabarrieta desmintió en un programa de farándula los dichos de Natalia Hernández, quien acusó al periodista de mentir respecto de la fotografía que circuló de ambos en redes sociales.

PUBLICIDAD

En conversación con “Que te lo digo”, de Zona Latina, el comunicador aseguró sentir “mucha pena” por “tener que desmentir a esa mujer”, pero que lo hacía porque “me cansé de escuchar barbaridades”.

La versión de Fernando Solabarrieta

“Siento que aclarar cosas de tu vida es un ejercicio casi estéril, sobre todo cuando hay cosas que no han sucedido. Pero me cansé de escuchar mentiras, me cansé de escuchar barbaridades”, indicó Solabarrieta, quien entregó su versión luego de la entrevista que la empresaria de salones de belleza dio a un medio de circulación nacional, y en la que aseguró que “se me cayó porque (Solabarrieta) no dijo la verdad”.

No pasó nada y le agradezco que en eso no mienta. Pero ¿por qué dice que yo no me acuerdo y soy un poco hombre al respecto? — Fernando Solabarrieta

“A mí me da mucha pena tener que desmentir a una mujer, me parece un ejercicio poco caballeroso, pero creo que hoy es momento de hacerlo. Ella dice la verdad en el sentido de que no pasó nada. Efectivamente no pasó nada y le agradezco que en eso no mienta. Pero ¿por qué dice que yo no me acuerdo y soy un poco hombre al respecto?”, señaló.

“Yo le pedí disculpas y la llamé, después de que ella me pide que la llame, porque no me acordaba, te juro por Dios”, aclaró.

“Uno se saca fotos con mucha gente, comparte con mucha gente, veo la foto y no me acordaba. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero si me preguntas a mí, estas situaciones no hay que hablarlas, pues se muere de muerte natural. Acto seguido, sale en Las Últimas Noticias hablando y diciendo mentiras, como que por ejemplo yo le pido el teléfono y que yo le había dicho que estoy soltero. Ese diálogo nunca existió”, finalizó.