Christell Rodríguez compartió tierno momento con niños que la reconocieron en Corea del Sur: cantó su éxito con ellos

La cantante nacional, Christell Rodríguez, cumplió su sueño y se encuentra en un viaje por Corea del Sur. Ella recorría un parque en la localidad de Jeonju cuando se llevó una gran sorpresa: fue reconocida por un grupo de niños, quienes comenzaron a cantar “Chipi chipi, chapa chapa”.

Ella realizó un live en su cuenta de Instagram mientras descansaba de su larga caminata, y uno de sus seguidores hizo mención a la canción que cantó cuando era niña durante su paso en “Rojo”, “Dubidubidu”. Este tema se convirtió en un éxito viral en Asia, y hasta fue grabada en un “challenge” de TikTok por Beomgyu, uno de los integrantes de la popular banda de K-Pop, Tomorrow X Together (TXT).

Christell contó que se toparon con un grupo de pequeños de un colegio, y le pidieron fotos a todas las personas con las que se encontraba de viaje. Ahí es cuando la cantante decidió mostrarle su canción para ver si es que la reconocían, y ellos le respondieron que sí la conocían, por lo que les comentó que ella era la intérprete del tema.

“Fue muy tierno, me dijeron que la canción era muy buena”, agregó. Ella estaba hablando sobre su viaje, los lugares que ha visitado que ha visto anteriormente en K-Dramas, cuando nuevamente fue sorprendida por niños que la reconocieron anteriormente.

El lindo momento que vivió Christell

Un grupo de pequeños vestidos con trajes tradicionales coreanos (hanbok) comenzaron a cantar su canción “Chipi chipi chapa chapa” cuando pasaron con ella, lo que trajo una gran sonrisa en el rostro de Christell. “Me encantó”, dijo.

Sus compañeras de viaje la motivaron a grabarse con los niños, ella le consultó al maestro y a los pequeños si podían registrar el momento con ella, y accedieron. Christell se juntó con los niños para cantar al unísono su éxito viral, quiene se sabían toda la letra de la canción. “Procede a llorar”, bromeó Rodríguez.

“Ellos nos pidieron una foto hace un rato, les mostré la canción y les dije que yo la cantaba. Me creyeron al tiro, en cambio allá en Chile los niños no me creen cuando les digo”, señaló la cantante. “Qué lindo”, cerró.