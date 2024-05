“Lamento profundamente”: Mauricio Israel se disculpa con exintegrante de “Mundos Opuestos 2″ que lo acusó de homofóbico

Mauricio Israel salió al paso de las acusaciones de homofobia que hizo en su contra Branya Tepes, quien durante su paso por el reality “Mundos Opuestos 2″, como Branislav, denunció esta semana en redes sociales que el comentarista deportivo tuvo actitudes homofóbicas en su contra que le arruinaron su vida y lo dañaron en su paso por la televisión chilena.

El comunicador aseguró este viernes, en conversación con el programa farandulero “Que te lo digo”, que lamentó “profundamente” si en su paso por el programa de Canal 13 le hizo daño a Tepes, a quien incluso se ofreció a ayudarlo en caso de necesitarlo.

Las disculpas de Mauricio Israel

Fue luego de entregar una primera declaración, en la que aseguró no recordar los episodios de homofobia denunciados por Tepes y no tener el poder para haberlo sacado del programa, que Israel reflexionó en sus primeros dichos para señalar que “lamento profundamente que lo haya pasado mal, y si él sintió que le hice daño le ofrezco disculpas. Y es más, si necesita mi ayuda, que cuente desde ahora conmigo”.

Anteriormente, el comentarista deportivo había señalado del episodio que “tengo repoquito recuerdo de lo que sucedió”, y “tengo poquito recuerdo de él también”.

“Ese reality fue en 2013, han pasado ya 11 años, mucha agua bajo el puente. Yo vine a ese reality, estuve que sé yo, cinco semanas adentro. Después salí, estuve un ratito más en Chile, y después me fui, a seguir viviendo mi vida en Estados Unidos. Por lo tanto, tengo repoquito recuerdo de lo que sucedió, tengo poquito recuerdo de él también, me da gusto verlo nomás, que está bien ahora, así que me da gusto verlo, pero de ahí a las cosas que él dice, de verdad no recuerdo mucho”, puntualizó el comunicador.

Mauricio Israel.

“Si él siente que esas cosas pasaron así, está bien. Él tiene todo el derecho y yo le ofrezco mis disculpas. Con el paso del tiempo uno ve las cosas de otra manera quizás, pero yo no tengo grandes recuerdos. Fue un reality que no fue fácil pa’ mí, pasaba gran parte del tiempo ‘ravotrileado’, así que, pucha, lamento que él se haya sentido de esa manera. Muchas de las cosas que él dice yo no las recuerdo, y nada, desearle que le vaya muy bien en su vida, que le siga yendo bien y que pueda cumplir con todos sus sueños y metas, y que tenga una vida tranquila. Le deseo mucha suerte”, agregó.

Cuando yo iba al baño, por ejemplo, él (Mauricio Israel) me iba a espiar, se subía para ver lo que estaba haciendo — Branislav Tepes

“Yo no vivía en Chile. Yo vine a ese reality, me fui de Chile, no conocía a nadie en la televisión, no tenía ningún vínculo con la televisión. ¿Cómo yo voy a querer perjudicar a alguien después de haberme ido? Si yo seguí con mi vida. Que por mí no siguió en la televisión. También hace unas acusaciones muy fuertes, ahí estaba viendo, contra Claudio Fariña, persona a quien yo no conozco ni tengo ningún vínculo con él. Entonces, está bien, si él lo siente de esa manera y cree que yo tenía tanto poder, como para después de haberme ido de Chile, haber hecho que él no siguiera en televisión. O sea, yo no recuerdo haberlo visto antes y no sé si después estuvo. La verdad es que no tengo idea. A lo mejor es verdad, no sé. Uno de repente hace cosas que quizás no se da ni cuenta, pero tener tanto poder yo para eso, no creo”, finalizó.