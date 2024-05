Felipe Ríos reveló que está conociendo a una persona especial: “Uno agradece que te vuelva a tocar la puerta el amor”

El actor Felipe Ríos abrió su corazón en su entrevista con Fran Sfeir en el programa de TV+, “Sin Culpa”, en este espacio se confesó sobre el estado de su vida romántica. No sólo reconoció que terminó una relación de 23 años, sino que mencionó que ahora está reencontrándose con el amor.

“Lo bueno de ahora es que estoy creyendo de nuevo en el amor, que puedo ser un ser querido. Estoy muy contento por eso porque tengo una persona que me quiere”, reveló Felipe Ríos.

La animadora quería indagar en esto y le consultó si es que él se abrió primero a que llegue el amor o éste simplemente llegó. “No sabría contestar tu pregunta, no tengo idea. En algún minuto conocí a una persona que me empezó a querer, a cobijar, a soportar, a hacer cariño”, contestó

“Yo necesitaba mucho respaldo, porque estaba muy dolido, muy quebrado, muy frágil. Eso me empezó a dar un poquito más de seguridad ya que te da una base. Uno agradece que haya otra persona a esta edad, porque somos cincuentones ya. Uno agradece que te vuelva a tocar la puerta el amor, aunque suene un poco cliché”, agregó Felipe Ríos.

El doloroso quiebre de Felipe

Al momento de comenzar esta íntima conversación, Fran Sfeir partió preguntándole al actor cómo es en su intimidad, quien respondió que “de buenas a primeras soy súper tímido, tengo que tener mucha confianza... Soy un gallo que vive solo, que está pegado entre el computador, la lectura y el Instagram últimamente, rehaciendo la vida”.

“¿Cómo así rehaciendo la vida?”, consultó Fran. “Porque me alejé un rato, me bajé una vola, me fui un año a vivir a la playa solo, y volví ahora para retomar la vida”, respondió. ¿El motivo de esta decisión? Un importante quiebre amoroso.

“Me separé después de 23 años de pareja. Entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo”. Él aseguró que fue a conectarse con sí mismo, “para quererme un poquito más, respetarte un poquito más para salir adelante. Estoy en esa, es un proceso que no ha sido fácil, pero ahí vamos”, confesó Ríos.