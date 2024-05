Pareja de Toni Espadas homenajeó al guía turístico con un emotivo mensaje: “Tengo una tristeza dentro de mí que no me deja respirar”

A principios de semana se dio a conocer el trágico deceso del guía turístico catalán, Toni Espadas, quien estaba acompañando al equipo del programa de Canal 13, “Socios por el mundo”, el cual es animado por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta. Él lamentablemente murió después de recibir una bala mientras estaban en Etiopía.

Su esposa, la doctora en arqueología Irene Cordón, ha publicado emotivos mensajes en conmemoración a su pareja que partió de este mundo. “Tengo una pena muy grande dentro de mí”, escribió el día en que se dio a conocer la noticia.

Hace dos días en su cuenta de Instagram, Cordón redactó lo siguiente en catalán: “Aún no acabo de creer que nos hayas dejado. Tengo una tristeza dentro de mí que no me deja respirar. Te has ido demasiado pronto. Tantas cosas que hemos hecho juntos y tantas cosas que se han quedado por hacer”.

“Siempre decíamos que teníamos que aprovechar la vida al máximo, que era necesario vivirla intensamente. Tú lo has sabido hacer a la perfección. Me decías: ‘hoy estamos y mañana no lo sabemos’”, continuó.

“Soy una privilegiada por haber estado a tu lado de quien cada día aprendía algo. Eres excepcional; único. Un ser luminoso. Te he amado como no sabía que podía querer a una pareja. Lástima que te hayas apagado tan pronto. Dejas en mí (y en mucha gente) una huella enorme, imborrable. Pero también me dejas un vacío inmenso. Una vez más, marchas de viaje, pero éste es de ‘no retorno’. Siempre estarás en mí y con Teo”, añadió.

Las trágicas circunstancias de la muerte de Toni Espadas

Irene Cordón habló en el diario El Periódico sobre las circunstancias de la muerte de su esposo, y señaló que Toni Espadas fue víctima de una bala fortuita. “No fue ni un ataque, ni un tiroteo, ni una emboscada y no los estaban esperando. Fue un disparo que podría haber chocado contra el retrovisor del coche que conducía, pero tuvo la mala suerte de impactar en la cabeza de Toni”, reveló.

Cordón contó que esto fue un evento de “mala suerte” que terminó con un desenlace fatal después de que el equipo se encontrara con un enfrentamiento entre dos jóvenes, uno de la tribu Mursi y el otro de Ari. Una vez finalizada las grabaciones, el grupo se dirigía a un restaurante, ellos tuvieron que tomar una vía alternativa ya que se percataron de unos disturbios.

“Iba con la ventana abierta y, de repente, vieron a dos jóvenes, uno de ellos con un Kalashnikov (un rifle) en la mano. Parecía que les indicaban [a través de señales] que frenaran el coche. Toni prosiguió la marcha y se acercó lentamente hacia los dos jóvenes. Entonces uno de ellos disparó y la bala impactó en la cabeza de Toni, causando su muerte inmediata”, explicó la pareja de Espadas.

“Nadie se esperaba que esta bala tocara a Toni y terminara con su vida. Los dos jóvenes se quedaron pálidos y huyeron corriendo tras el temor de saber que su disparo había podido matar a alguien”, agregó Irene.