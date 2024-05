Juicio Aránguiz-Orsini: Le ofrecieron a Daniela dejar de hablar de la diputada y ella no aceptó el trato

Durante esta jornada de lunes, se llevó a cabo la primera parte del juicio que enfrentará a Daniela Aránguiz contra Maite Orsini, quien interpuso una querella por injurias y calumnias.

Al momento de llegar al tribunal, la expareja de Jorge Valdivia aseguró que la acción de la diputada de Revolución Democrática “es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini porque ella puede pensar que Jorge (Valdivia) tiene sentimientos hacia mi todavía”.

“Ella es la vístima”, aseguró la panelista de farándula en una conversación con Luis Ugalde, en “Contigo en la mañana”, mientras se dirigían a la sala del edificio de justicia.

Con respecto a lo que se viene con respecto al juicio, Daniela le comentó al periodista: “Ella ha tenido varios problemas en redes sociales y es primera vez que se querella”, destacó de entrada.

“Todas las cosas que yo hago son reacciones. Esa foto la subí porque Jorge subió en sus historias diciendo que yo era bruja, que le había congelado los calzoncillos y mi reacción a lo que Jorge me hizo fue subir una foto de Maite diciendo ‘prefiero ser bruja a ser sucia’. Fue una reacción que tuve a una agresión”, asegurando que ser “reactiva” es parte de la personalidad.

¿Podrían llegar a un acuerdo?

Minutos más tarde, Lucho Ugalde comenzó a relatar algunos de los datos de la audiencia, asegurando que la contraparte estaba dispuesta a llegar a un acuerdo.

“La parte querellante, es decir la defensa de Maite Orsini, se abrió a una conciliación, es decir que Daniela pida disculpas y que además, no se vuelva a referir a Maite Orsini nunca más y con eso quedan listo. ¿Qué es lo que dijo Daniela Aránguiz? Que no, que no iba a pedir disculpas”, relató el periodista del matinal de CHV.

“Con esa respuesta entonces la querella sigue en curso”, explicó el periodista.

En esa línea, también recordó quienes serán las personas que serán citadas a declarar, entre ellas Jorge Valdivia y la madre del exfutbolista, la jefa de comunicaciones de la diputada y una amiga de Orsini, quienes tendrán que expresar cuánto daño a sufrido la parlamentaria a raíz de Daniela Aránguiz.