“Se hace la mujer perfecta pero yo tengo algunas dudas”: Luis Mateucci hace pebre a Daniela Aránguiz en “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Luis Mateucci se sinceró sobre su relación con Daniela Aránguiz, con quien habría terminado antes de entrar al encierro de Canal 13.

Cabe recordar que la aclaración se dio luego de que Daniela Colett le parara los carros en una actividad debido al intenso coqueteo que están teniendo dentro del reality, en donde el jugador aclaró que su romance con la panelista de farándula está en un “stand by”.

Ante esto, Oriana Marzoli conversó con la brasileña para intentar resolver el problema puesto que intentó dejar a Luis mal parado frente a todos sus compañeros.

“Quieres exponerlo públicamente para quedar como pobrecita tú y él el malo”, le dijo a Colett, quien le respondió que Luis “está joteándome todo el tiempo, conquistándome, acercándose, yo no lo buscaba”.

Según Marzoli, el error de Daniela fue llegar aquí diciendo que Aránguiz era su amiga y que tenía códigos. Entonces, la brasileña confesó que tuvo un desencuentro con Aránguiz antes de entrar. “Fíjate que cuando venía acá le conté que venía al reality, y ella le sacó un pantallazo a eso y se lo contó a los periodistas, entonces amiga mía no es”, reveló Colett.

“¿Entonces para qué carajo dices que eras su amiga? Aclara porque vas a quedar como desleal y traidora. Y a Luis no lo busques tanto, a él le gusta conquistar”, le aconsejó Oriana.

“No me quiero enamorar. Me cuesta enamorarme y siempre que me enamoro de alguien me lastiman, me parten el corazón”, contestó Daniela.

Simultáneamente, el argentino le aseguraba a Claudio Valdivia que “no estoy yendo por ella, ella viene por mí. Yo me dejo llevar, pero no puede haber amor en tres días. Y no me voy a tirar a la piscina si no estoy seguro de si hay agua”.

Las palabras de Luis sobre Aránguiz

Tras este eterno malentendido, Oriana habló con Luis sobre la conversación que tuvo con Colett, y la acusación que hizo en contra de Daniela Aránguiz.

“Todo el verano desde que me llamaron para Viña ella pensó que iba a ser la estrella y yo el estrellado, no es así. Son cosas que desconfío de ella y que siempre desconfié. Yo sé cuándo ella se hace la h…, y no tan es mosca muerta como dice serlo. Se hace la mujer perfecta pero yo tengo algunas dudas”, se quejó el trasandino sobre su expareja, asegurando que en más de una ocasión discutieron por tema de “egos”.

“Yo creo que no es mosca muerta, sino que es medio insegura. Una persona que vive continuamente hablando mal de todas las mujeres, a la Fran le dice lo mismo, a mí. Me criticó miles de veces en el reality, me lo mandaban los fans. (...) Es calculadora”, expuso Oriana.

“A mí me gustaba como mujer, y es lo mismo que le veo a esta chica”, expresó Mateucci.