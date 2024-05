Abogados del dueño de Pisco Pedro Piscal confían en ganar juicio a Pedro Pascal: “Nadie podría confundirse”

Confiados en que podrán dejar sin efecto la demanda por plagio presentada por los representantes legales del actor chileno Pedro Pascal en contra de su cliente, el dueño de Pisco Pedro Piscal, David Herrera, se manifestaron este martes los abogados Hans von Marttens y Ángel Labra.

Ambos juristas, que desde 2017 operan con su estudio jurídico “Ármate”, son expertos en propiedad intelectual, experiencia en la que incluso han logrado mediáticas victorias en tribunales con marcas nacionales como Superpan y Harry Plotter.

La estrategia contra Pedro Pascal

“No andamos buscando defender marcas curiosas que tienen problemas para registrar sus nombres. Siempre han sido ellos los que nos requieren. Debemos llevar inscritos como unas 500 marcas de Pymes desde que nacimos y los juicios por marcas son menos, el tema es que algunos han sido llamativos y mediáticos”, cuenta von Marttens.

“Es habitual que los estudios de abogados estén pendientes de un registro de una marca para oponerse a él. Le pasa mucho a las Pymes con grandes empresas o personajes, como en este caso de Pedro Piscal o lo que pasó con Miel Gibson, que la rastrearon por redes sociales”, agrega el abogado en lun.com.

Respecto del Pisco Pedro Piscal es claro que la marca responde a un origen empresarial completamente distinto del actor chileno y por este motivo fue concedida inicialmente por Inapi la solicitud — Ángel Labra

La estrategia para obtener un fallo favorable, dice Labra, estará orientada en demostrar que durante el plazo para objetar el registro de dicha marca (30 días), los abogados del actor no presentaron ninguna demanda.

“Hay un proceso de registro de marca y lo viene a hacer ahora cuando hay una inversión con el producto en el mercado. El límite está definido en la Ley de Propiedad Industrial en cuanto a que una marca en ningún caso puede generar un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios”, puntualiza el abogado.

“En la medida de que este riesgo no exista, una marca podría resultar registrada. Respecto del Pisco Pedro Piscal es claro que la marca responde a un origen empresarial completamente distinto del actor chileno y por este motivo fue concedida inicialmente por Inapi la solicitud. Además de ello, las propias referencias en prensa en el caso han colaborado a aclarar al público que responden a un origen empresarial totalmente distinto”, indicó.

“Nadie podría confundirse si va a un bar y pide un pisco Pedro Piscal esperando que llegue el actor. Y al revés, si alguien ve una película o una serie con este actor, nadie podría esperar que aparezca un pisco. Es como lo que pasa con la marca Royal. Si tú mamá, señora o polola te manda a buscar polvos Royal para hacer un queque, tú no vas a (la tienda) Casa Royal a buscarlo. O si un día de calor quieres tomarte una cerveza marca Royal, no destapas un envase de polvos Royal para saciar tu sed. Un caso similar fue resuelto hace poco con la marca Maikel Pérez Jackson. Se concedió esa marca porque es claro que nadie podría confundirse entre el real Michael Jackson y el personaje del comediante chileno Christian Henríquez” , puntualiza Labra, quien asegura que el caso de su cliente no tiene ninguna similitud al de “Miel Gibson”, que finalmente perdió su dueña en tribunales.

“El caso de Miel Gibson es distinto, pues ahí el problema fue que ella (la dueña de la miel) hizo uso de la imagen de una persona (la etiqueta con el personaje de la película ‘Corazón Valiente’, protagonizada por el actor). El problema no fue por el uso del apellido Gibson”, explica.