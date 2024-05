Marcianeke suspende concierto del 6 de junio en el Movistar Arena por “problemas de logística”

El cantante urbano iba a presentar su disco I'am the corte en el recinto del Parque O'Higgins

A través de un escueto comunicado, se informó que el concierto que daría el cantante urbano Marcianeke, el próximo 6 de junio en el Movistar Arena, fue suspendido por “problemas de logística”.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo indicado por los organizadores del show en el que Marcianeke presentaría su nuevo disco “I am the corte” a sus fieles seguidores, todo apuntaría a problemas de logística que no fueron especificados.

“Lamentamos Informar que, debido a problemas de logística, se suspende el concierto que el artista nacional Marcianeke realizaría el jueves 6 de junio en Movistar Arena”, señala el documento.

En ese sentido, agregaron que “para quienes compraron entradas para el show, la devolución del dinero de los tickets se realizará mediante el sistema PuntoTicket.

En tanto, tampoco se explicó si Marcianeke reagendará la presentación en el recinto del Parque O’Higgins en otra fecha o si definitivamente no se presentará hasta nuevo aviso.

Marcianeke suspende show

Show tendría “varios invitados”

En tanto, Marcianeke no ha dado explicaciones por la suspensión del concierto en el Movistar Arena, mientras que en sus redes sociales se le ha visto realizando sus actividades habituales como ir al gimnasio y reunirse con otros cantantes urbanos con los que colabora usualmente.

En el concierto que daría el próximo 6 de junio, Marcianeke tenía previsto presentar su disco “I am the corte”. “Son unos temas bien elegidos de toda la música que tengo grabada, y no son ni la mitad de la mitad de lo que tengo guardado, pero son muy buenos temas”, dijo hace un tiempo en una entrevista donde anticipaba el show.

“Estoy haciendo las gestiones para tener varios invitados. Ya tengo a muchos considerados. Los confirmados, con quienes tengo los temas más pegados”, contó en esa oportunidad sobre la presentación de su disco y el concierto -ahora suspendido- del Movistar Arena.