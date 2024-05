“Me costó mi pega”: Cata Pulido dio a conocer origen de animadversión con Álvaro Rudolphy

En una nueva edición del programa “Podemos Hablar”, Catalina Pulido desclasificó una antigua y desconocida animadversión con su colega Álvaro Rudolphy.

Durante la conversación con Julio César Rodríguez, el villano de “Perdona nuestros pecados” apareció en el tema del diálogo cuando el conductor del espacio directamente le preguntó a la actriz qué sucedió con él.

“Con Álvarito nos conocemos desde hace muchos años, yo era una guagua de 17 años cuando lo conocí (...) Él había egresado recién de la escuela de Teatro de la Católica, y buena onda”, inició sus palabras al respecto Pulido, según consigna Chilevisión Noticias.

“Luego me lo fui encontrando en distintas ocasiones, hasta que nos tocó trabajar juntos en TVN”, continuó la intérprete. “Hicimos una teleserie donde el único personaje con el que él se relacionaba era con mi personaje, y que yo era psiquiatra”, precisó.

“Tuvimos que suspender 15 escenas”

En este sentido, relató que “un día estábamos grabando y él empezó a hacer comentarios en el almuerzo frente a una persona muy importante, estaba ahí presente, como un poco sacándole- se pudiera decir- ‘celos’ a esta persona. Esta persona estaba comprometida, tenía hijos y todo”.

Cata explicó que a ella no le importaba quiénes eran pareja el interior del canal, sino que se limitaba a grabar sus escenas y luego se iba a casa. “Ahí empecé a cachar que al parecer acá había una relación más que sólo trabajo y quedó la escoba porque tuvimos que suspender 15 escenas. Sí, porque hubo un ataque de celos del otro lado importante”, aseguró.

“Me atrevo a decir que yo creo que Álvaro se aburrió y por eso se fue de donde se fue”, indicó Pulido.

Sobre el actor, Catalina Pulido explicó, finalmente, que “por eso yo tengo tanto resquemor con él porque a mí me metió en un forro que yo no tenía absolutamente nada que ver. Este señor me involucró en algo que nunca existió”.

“Y eso me costó mi pega, así no más te lo digo”, argumentó como remate.