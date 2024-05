“No nos queda otra alternativa”: Revelan la gran jugada de Daniela Aránguiz para enfrentar a Maite Orsini en tribunales

“No existe mejor testigo que la propia persona que fue víctima de estos hechos para efectos de poder declarar y explicar por qué su madre reaccionó de tal manera”. Con esas palabras Claudio Rojas, abogado de Daniela Aránguiz, confirmó que su hija Agustina será la testigo clave para declarar contra Maite Orsini, en la demanda que interpuso la diputada por injurias y calumnias.

La estrategia de la panelista de Sígueme y exparticipante de Tierra Brava, es demostrar que su reacción contra la actual pareja de Jorge Valdivia, fue por supuestos malos tratos de ella hacia sus retoños.

Si bien, reconocen que no era lo ideal exponer a sus hijos en estas instancias, sí creen que es la única forma de ganar el juicio. Esto, luego que Aránguiz se negara a llegar a un acuerdo, el cual consistía en disculparse públicamente con la parlamentaria, tras publicar una foto de ropa interior y un medicamento que hacia referencia a infecciones por transmisión sexual.

“No es lo mejor, no nos queda otra alternativa que recurrir a esta declaración para aclararle al tribunal que la señora Daniela no ha cometido ningún delito. Ante la imposibilidad de tener otros testigos que pudieran aclararlo, de mejor manera, tuvimos que recurrir a la fuente que son los propios hijos de la señora Daniela que van a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió, lo que han presenciado, han vivido, y por qué ella reaccionó con la publicación (en redes sociales, contra Orsini), con mis hijos no te metas”, explicó el defensor al medio LUN.

Aránguiz rechazó acuerdo

Durante el primer día de audiencia, la defensa de Maite Orsini le ofreció a la demandada dejar el juicio hasta ahí, a cambio de unas disculpas públicas recibiendo un rotundo portazo de Aránguiz, quien está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.

“La parte querellante, es decir la defensa de Maite Orsini, se abrió a una conciliación, es decir que Daniela pida disculpas y que además, no se vuelva a referir a Maite Orsini nunca más y con eso quedan listo. ¿Qué es lo que dijo Daniela Aránguiz? Que no, que no iba a pedir disculpas”, relató el periodista del matinal de CHV, Luis Ugalde.

“Con esa respuesta entonces la querella sigue en curso”, explicó el periodista.

En esa línea, también recordó quienes serán las personas que serán citadas a declarar, entre ellas Jorge Valdivia y la madre del exfutbolista, la jefa de comunicaciones de la diputada y una amiga de Orsini, quienes tendrán que expresar cuánto daño a sufrido la parlamentaria a raíz de Daniela Aránguiz.