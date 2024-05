Daniela Aránguiz tranquila tras audiencia: “Si Maite (Orsini) fuera inteligente nunca hubiera hecho esta querella”

Tras realizarse la audiencia por la querella por injurias y calumnias interpuesta por la diputada Maite Orisini en contra de Daniela Aránguiz, la exchica “Mekano” señaló este martes sentirse tranquila con respecto al actuar realizado por su defensa.

“Me siento tranquila, muy segura”, señaló al respecto en el programa “Sígueme” (TV+), del cual es panelista.

Cabe recordar que Orsini llegó a instancias judiciales luego de una serie de ataques virtuales de la exmujer de Jorge Valdivia, exfutbolista que ahora es pareja de la parlamentaria y quien habría sido la causante del quiebre matrimonial.

“En el último mail que yo le mandé a Jorge le dije ‘lo siento mucho y lamento todo lo que va a pasar desde hoy día en adelante mediáticamente porque no es lo que yo quería’”, advirtió Daniela.

“No me voy a quedar callada por nadie”

“Si Maite fuera inteligente, lo primero, nunca hubiera hecho esta querella”, aseguró Aránguiz sobre la actitud de la diputada de Revolución Democrática.

Acerca de la evaluación de lo conseguido en la audiencia, la panelista de “Sígueme” aseveró que el resultado fue muy positivo. “Nos fue bien porque hay muchos puntos que le negaron al abogado de Maite. A nosotros no nos sacaron nada, entonces estamos como súper tranquilos”, detalló.

En cuanto al acuerdo extrajudicial que le ofreció la congresista, Aránguiz indicó que “ella quería disculpas públicas y que yo me silenciara, que nunca más la nombrara. No me voy a quedar callada por nadie”.

Sobre el “Mago”, su exmarido, el rostro de TV+ fue clara en señalar que “si Jorge es un hombre inteligente va a querer parar esto aquí”.

Consultada por el periodista Sergio Marabolí acerca de la eventual presentación de una contrademanda, Daniela Aránguiz especificó que no lo descarta.

“Si yo veo que esto es desgastante y que, de verdad, no me favorece en nada quizás no me interese. Pero yo soy muy de guata, entonces puede que ahora te diga esto porque estoy como súper relajada, pero después (puede que) me pique por algo y lo haga”, anunció.

Finalmente, la exchica “Mekano” reflexionó acerca del papel de los honorables del Congreso Nacional en casos con el que le afecta a ella en estos momentos.

“Una diputada de la República podría ocupar su tiempo y a todo su staff- puso a siete personas de testigos y todos trabajan en la Cámara- podrían hacer muchas cosas por la gente, no estos ataques de celos que le dan. Porque si fuera por cómo la han tratado públicamente, el bullying, el ciberbullying, y todo lo que ha dicho, tendría que demandar a medio Chile”, sentenció.