“Pésimamente editado, censurado”: Televidentes reclamaron tras edición en la pelea de Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel en “¿Ganar o Servir?”

La última transmisión de “¿Ganar o Servir?” no fue del agrado de los televidentes, y es que algunos usuarios de redes sociales se lanzaron en contra de la producción de Canal 13 por editar una de las partes más esperadas del nuevo capítulo.

PUBLICIDAD

Hablamos de la pelea que protagonizaron Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel, en donde se enfrentaron luego de que la española se molestara porque no fue escogida como la villana del programa.

No te gusta perder, quiere ser todo el rato florerito de mesa. Estás picada porque nadie vota por ti”, le dijo la exrostro de Zona Latina, comenzando una discusión que tuvo que ser parada por sus compañeros.

Minutos más tarde, Oriana lamentó lo sucedido y lloró frente a sus compañeros, arrepentida de haber actuado a la defensiva.

“No quiero quedar mal, no quiero ser como cuando tenía 23 años. No quiero esto, no me soporto por haber caído en esto, no quiero ser ésta. ¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?”, se lamentó en medio de lágrimas la española, para luego ser consolada por Francisca Maira.

Las críticas de las redes

Sin embargo, durante la transmisión sólo se pudo ver el inicio del conflicto, puesto que mientras ellas se insultaban la producción decidió poner música clásica encima del audio.

Esta acción de parte de Canal 13 enfureció a los cibernautas, quienes estaban esperando ansiosos la pelea entre Oriana y Faloon.

“Tienen miedo que los denuncien a la CNTV y se coman 4mil denuncias como Gran Hermano”; “Edición pa mala, no entendí nada”; “Que rabia cortaron toda la pelea no se entendió nada, son como el pico. Despidan al editor”; “PERO NO CENSUREN”; “Pensé que iba a ver una pelea, pero qué fue lo que vi? Algo pésimamente editado, censurado, con música clásica y que no se entendió nada. Me siento estafada”; fueron algunos comentarios de X.

Reacción televidentes capítulo de Ganar o Servir | X

Reacción televidentes capítulo de Ganar o Servir | X

Reacción televidentes capítulo de Ganar o Servir | X