Actor detrás del recordado “Mono Flop” reapareció en Punta Arenas en medio de despacho de matinal y contó por qué ya no hace al personaje

A comienzos de los 2000 el “Mono Flop” fue uno de los personajes más queridos de la televisión, participando en varios espacios, principalmente en el matinal “Buenos días a todos” desde el cual no salió en buenos términos en 2006, cuando el actor detrás del personaje, Orlando Vidal, acusó a Felipe Camiroaga de no haberse llevado bien con él.

PUBLICIDAD

Así, luego del paso de los años, el personaje desapareció de la televisión y a veces reaparece en algunos recuentos y momentos especiales o sorpresivos, como ocurrió durante el despacho que realizaba la periodista Daniela Muñoz en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, desde Punta Arenas, cuando el actor Orlando Vidal, que daba vida al “Mono Flop” se acercó a saludar.

¿Qué pasó con el “Mono Flop”?

De esta manera, el actor Orlando Vidal se acercó a conversar con la periodista, mientras que Julio César Rodríguez desde el estudio lo reconoció de inmediato, generando una conversación donde el intérprete contó qué había pasado con el recordado personaje.

Orlando Vidal relató entonces que se fue a vivir a Punta Arenas en 2019, donde llegó a trabajar como conductor de aplicación, apuntando que tuvo que “colgar” al “Mono Flop” principalmente porque siente que ya no está en edad de ponerse el traje.

“Traje el mono, lo tengo, pero como los boxeadores, lo tengo colgado, cuando llegué a Punta Arenas me puse el mono y me saqué fotos en todos los lugares típicos, acá en la plaza, en la Cueva del Milodón, en las Torres del Paine y después colgué al mono”, relató el actor.

Luego apuntó que incluso quiso hacer stand up comedy con el personaje, pero reconoció que el traje tenía una gran dificultad.

“En 2018 intenté hacer stand up con el mono, pero quedé hecho bolsa y no lo hice més, llegué acá (Punta Arenas) y me puse a hacer uber”, puntualizó Orlando Vidal sobre el fin del recordado “Mono Flop”.