“Es la clásica envidiosa”: Oriana Marzoli arremetió con todo en contra de Faloon Larraguibel en “Ganar o servir”

Una de las mujeres que despiertan más emociones dentro del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, es Oriana Marzoli, quien se ha visto envuelta en diversos conflictos desde que comenzó el reality. Su personalidad ha generado una intensa animosidad de parte de Blue Mary y Faloon Larraguibel, quienes en diversas ocasiones han manifestado su rechazo hacia la española.

En el capítulo del martes, la exchica “Yingo” se fue en picada en contra de Oriana, después de que ésta clasificara de “inútiles” al resto de sus compañeros, ya que no podía pelear con ellos. Esto fue escuchado por Larraguibel, quien pensó que criticó a los demás participantes por no votar por ella para la más villana.

“No te gusta perder, quiere ser todo el rato florerito de mesa. Estás picada porque nadie vota por ti”, la encaró Faloon. Por su parte, Oriana la acusó de estar interesada en ella porque está todo el tiempo pendiente de lo que hace: “¿Por qué te interesa tanto lo que yo quiera hacer? ¿Te gusto? No chupes cámara, pesada”.

Esto repercutió en más dimes y diretes que terminó en un fuerte conflicto entre ambas, por el cual tuvieron que ser separadas. Una vez pasado el conflicto, Oriana se vio sumamente afectada por haber enganchado en el pleito.

“No quiero quedar mal, no quiero ser como cuando tenía 23 años. No quiero esto, no me soporto por haber caído en esto, no quiero ser ésta. ¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?”, agregó.

El descargo de Oriana Marzoli

Al día siguiente, Oriana Marzoli expresó su sincera opinión sobre Faloon en una conversación con Mariela Sotomayor, quien también ha estado al otro lado de los ataques de la exanimadora de Zona Latina.

“Es una ridícula, envidiosa”, partió la española, “es la clásica envidiosa, mujer envidiosa de otras mujeres porque se siente poca cosa”.

Esto fue editado junto a las imágenes de Blue Mary y Faloon, quienes estaban pelando a sus compañeras del equipo contrario. “Mientras más rabiosas y reventadas las veo, más... ay, música para mis oídos”, agregó.