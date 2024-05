“Fue a comer a mi casa y mis papás lo amaron”: Influencer chilena que está con Matt Hunter contó detalles de sus primeras horas de pareja

Carla Inostroza o La Carlita es la influencer chilena que conquistó el corazón del cantante Matt Hunter, esto tras conocerse en una entrevista.

La joven estudiante de ingeniera comercial se ha vuelto tema de conversación en las redes sociales, dado que se ha ganado la admiración de algunas cibernautas por lograr entablar una relación con el amor de la infancia de muchas.

Ahora, la tiktoker habló sobre su inesperado romance en una conversación con LUN, en donde dejó claro que en ningún momento se esperó este noviazgo digno de una película.

“Nunca fui fanática del tipo ir a verlo cantar, pero sí escuchaba su música y veía sus videos en Youtube”, contó Carlita en la conversación. Sin embargo, luego de grabar el capítulo de su podcast “¿Dónde está el disturbio?”, todo cambió.

“Llegó, nos saludó, súper buena onda, conectamos súper bacán grabando el podcast, nos reímos, yo sentí que me tiraba señales, pero pensé que solamente era coqueto nomás”, recuerda. No obstante, salieron de fiesta y este simple flirteo pasó a algo más.

“Yo al principio me lo tomé como algo que iba a pasar sólo una vez, que era algo para la anécdota, algo que pasa una noche, y bueno, pensé yo estoy soltera y no estoy conociendo a nadie y él también me dijo que lo estaba. Comenzamos a pinchar y no nos separamos más”, añadió la joven.

Conoció a sus padres

Cabe recordar que Matt Hunter se encuentra en nuestro país trabajando en algunas colaboraciones con artistas chilenos, entre ellos Marcianeke, por lo que ha salido a pasear por diferentes sectores de la capital en compañía de Carlita. De hecho, la influencer ya lo llevó a conocer su casa en Quilicura.

“Fue a comer a mi casa y mis papás lo amaron. Él es una persona súper sencilla, se sintió súper cómodo, amó al Balto (mi perro). Yo le estoy mostrando mi ambiente. Igual me dio miedo, porque él vive en Miami, es un artista, pero desde que lo conocí supe que no era una persona que juzga por dónde uno vive o lo que tiene”, aseguró la joven.