“Hay que ir a celebrar a Plaza Italia”: influencer chilena rompe redes sociales al publicar videos con cantante Matt Hunter

“La Carlita” es el nombre de usuario en TikTok de la influencer Carla Inostroza, una joven que sube todo tipo de contenido contando usualmente su vida a través de videos cortos, y que hace unos días la está rompiendo porque apareció en varios registros bailando e incluso besando al cantante estadounidense Matt Hunter.

Los videos, también han sido compartidos por el propio Matt Hunter en su cuenta de TikTok, por lo que de inmediato los seguidores de Carlita han comenzado a elaborar todo tipo de teorías y enviado comentarios a la influencer chilena que estaría en una relación con el cantante, quien hasta subió unos videos con “Balto”, el perro de Carlita.

Matt Hunter es el mismo cantante que hace unos años se hizo conocido con la canción “Mi señorita”, de hecho en uno de los videos, Carla escribió un coqueto “Matt Hunter creció”.

Matt Hunter y Carlita dejan ola de comentarios y teorías

Así, en uno de los registros viralizados por la influencer aparece ella con el cantante en una cita donde fueron “a probar la sushi burger”.

Así, el cantante señala con su español con acento estadounidense que “nunca he probado la sushi burger, pero esto se ve bien interesante, me encantan las hamburguesas y me encanta el sushi”, alcanza a decir hasta que ella lo interrumpe y le pregunta “¿por qué hablas tan rico?”, y se escucha a él responder “¿por qué tu eres tan tierna?”.

El mismo video termina con ella luego de probar la hamburguesa diciendo “es tan rico como tu, no hay en Miami estas hue...”.

En tanto, han sido principalmente los seguidores de Carlita quienes la han llenado de preguntas y de comentarios tras ver esta aparente relación, señalando cosas como “ni por Bridgerton, con el beso de Penélope y Colin estaba tan emocionada”, “La carlitaaa no pierde el tiempo jeje”, “Si usted conquistó Europa por nosotras las que te admiramos, usted puede con tooo mi washa dele”, “Gooooool, Chile campeónnnnn”, “Puro Chile es tu cielo azulado...”, “Chile campeón”, “Hay que ir a celebrar a Plaza Italia”, y “Carlita llévalo a la Luna por todas nosotras” son algunos de los comentarios.