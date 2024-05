“Me ha costado saber si puedo confiar en él”: Blue Mary se sinceró sobre sus sentimientos por Claudio Valdivia

Continúan los conflictos románticos dentro de la casa de “¿Ganar o Servir?”, y ahora tiene como protagonistas de Blue Mary con Claudio Valdivia.

En esta ocasión, la locutora radial se refirió a sus sentimientos por el exfutbolista, puesto que se les ha visto muy coquetos pero no hay pasado más allá, lo que ha hecho que empiece a desconfiar de las palabras del hermano de Jorge Valdivia.

Así lo expresó Blue en una conversación con Faloon Larraguibel, en donde reveló que se siente complicada por sus emociones.

“Me gusta, pero me ha costado saber si puedo confiar en él”, declaró de entrada. “A veces siento que me busca un poco, pero después nada. Yo he sido bacán con él, pero no sé si está jugando, esa sensación me da. Pienso que tal vez hasta se burla de que yo lo busque”, confesó, afirmando que tiene intenciones de hablar con él de esta situación.

La confesión de Blue

Cabe recordar que ambos han tenido momentos de gran sinceridad, en donde han hablado de sus antiguos romance, entre ellos el que tuvo Blue Mary con Dash y los planes de casamiento que tuvo con el exprotagonista de “Perla”.

De hecho, fue el mismo Claudio quien le preguntó a la cantante urbana por su casi matrimonio con el exchico reality: “Después me di cuenta que no estaba enamorada de él”, confesó ella, haciendo alusión a las frases que ha dicho anteriormente sobre que se le acabó el amor y que en un momento no se sintió “valorada” en su pololeo.

Posteriormente, Blue reveló que la propuesta de matrimonio no fue un buen momento para ella, de hecho, enfatizó que no fue para nada lindo.

“Siento que era no más como lo que venía. Como que él me amaba a su manera, y no era suficiente para mí. No era para mí, definitivamente”, aseguró la cantante, dando por terminada la conversación con su nuevo interés amoroso.