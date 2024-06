Carla Jara causó sensación tras subir coqueto video bailando: “Qué bien te ha hecho la soltería”

Al parecer, la soltería le ha sentado bien a Carla Jara, o al menos eso creen sus seguidores de Instagram que no paran de elogiarla cada vez que la exmekano comparte algún registro. Y esta semana no fue la excepción. La creadora de contenidos se llenó de piropos al subir un coqueto video en su cuenta de Instagram.

Jara publicó un registro en sus redes sociales donde se le ve bailando al ritmo de la más reciente canción de María Becerra, “IMAN”. El post generó rápidamente una avalancha de elogios y comentarios positivos de sus seguidores.

La actriz cautivó usando unos jeans ajustados y un top rosado mientras ejecutaba unos movimientos de baile que dejaron a todos encantados al ritmo de la canción de la artista trasandina. “Buen viernes mis bellezas!!! Hoy amanecí con la ley de atracción de mi lado, por eso quise bailar esta canción que me encanta de @mariabecerra ‘’IMAN’' ¿Ustedes bailan cuando están felices? yo siiiiiii”, escribió Carla en la descripción de su publicación.

El video también despertó interés por la letra de la canción “IMAN”, elegida por Carla para acompañar su baile. “Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo. Ver tus ojos es ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por el suelo. Si me toca, yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno”, fue el extracto escogido. Algunos seguidores especularon sobre si la elección del tema podría ser un mensaje indirecto para su expareja, Francisco Kaminski.

“Qué bien te ha hecho la soltería”

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar. Decenas de comentarios llenaron su post, destacando no solo su habilidad para bailar, sino también su aspecto juvenil y su renovada energía. “Eres igual que Daddy Yankee, pasan los años y en vez de viejos son más jóvenes”, escribió un fan, aludiendo a la eterna juventud de Carla. Otro usuario agregó: “¿Cómo es posible que te veas igual que en Mekano? Esta mujer no envejece ni un poco”.

Algunos comentarios atribuyeron su radiante apariencia y energía a su nueva etapa de soltería. “Qué increíble cuando una mujer se separa de un mal hombre cómo florece”, escribió una seguidora, mientras que otro mensaje destacó: “Por dios qué bien te ha hecho la soltería Carlita, te ves con una vibra distinta y muy bonita”.