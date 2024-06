“Con una cerveza me conformo”: Pancha Merino y su postergado matrimonio con Andrea Marocchino

Invitada a Podemos Hablar, la actriz y panelista Francisca Merino se refirió a los motivos que aún no le permiten ponerse el vestido blanco y dar el sí en el altar, junto a su pareja Andrea Marocchino, capítulo que saldrá emitido este domingo.

PUBLICIDAD

Fue cuando el animador Julios César Rodríguez le preguntó respecto si tenía “la roca” (el anillo de compromiso), cuando ella confesó de manera divertida que “hasta el momento con una lata de cerveza me conformo”.

Tras ello y ya más en serio, explicó por qué aún no han logrado casarse con todas las de ley, asegurando que solo se debe a razones externas, puesto que el amor sigue más vivo que nunca.

“Llevamos seis años juntos, llevamos ocho meses viviendo juntos, tengo una familia preciosa, tenemos a Polo, Thor, a la Maya, que son nuestros cachorros, nuestras mascotas, tenemos a mi Dominique, a mi Amanda, a mi Cloe…sí, él quiere hacer una fiesta, él es el rey de los amigos, él se muere casarse y no invitar a los 500 amigos, a lo cual yo le digo no voy a poner un dividendo, el pie de una casa en un matrimonio, entonces en eso está, pero la verdad es como si estuviéramos casados, cachay, nos íbamos a casar antes de la pandemia”.

La historia de su primer amor

“Yo, mi primer me duró, mi primera obsesión me duró de los 14 a los 18, con mi primer pololo, yo sumamente enamorada de él, todos los veranos él casualmente terminaba conmigo, así, yo era bien católica, era de manda, entonces un día voy a rezarle a Diosito y me habían regalado anillo y todo y me despojé de todas mis joyas en ese momento y las dejé en el altar de Cristo y le pedí que por favor él tenía que volver conmigo, tenía que volver conmigo. Al poco tiempo una compañera me dice que él va a salir con una Miss 17 y que va a ir al cine ese día, resultado que la Miss 17 era prima segundo grado mío, o sea, la que había en ese momento, dije no puedo creer que esta tal por cual, bueno en ese tiempo yo vivía en La Reina, no había celular y nada, tampoco Uber, agarré una micro, me vine a la Avenida Las Condes y recorrí todos los cines de la Avenida Las Condes y pillé su auto en El Golf, en el cine del Golf”, contó.