“Veo esta mina y era mi prima...”: Pancha Merino recordó la gran traición de su primer pololo

La actriz y panelista de “Tal Cual”, Pancha Merino, estará de invitada en el capítulo de este domingo de “Podemos Hablar”, el cual coincide con la llegada de la nueva incorporación del espacio, Yerko Puchento. Ella en el punto de encuentro, recordó su juventud y habló de una agria anécdota que tiene sobre su primera relación.

“Mi primera obsesión (romántica) me duró de los 14 a los 18, con mi primer pololo”, partió confesando. “Yo estaba sumamente enamorada de él, pero todos los veranos él casualmente terminaba conmigo”, agregó la animadora de “Pedro y Pancha”.

“Yo era bien católica, era de manda, entonces un día voy a rezarle a Diosito y me habían regalado un anillo. Me despojé de todas mis joyas en ese momento, las dejé en el altar de Cristo y le pedí que por favor que él tenía que volver conmigo”, continuó relatando.

Pancha Merino Fuente: Instagram

La traición que sufrió Pancha Merino

“Al poco tiempo, una compañera me dice que él va a salir con una Miss 17 y que va a ir al cine ese día, resulta que la Miss 17 era prima segundo grado mío. Dije: ‘no puedo creer que esta tal por cual’”, contó.

“En ese tiempo yo vivía en La Reina, no había celular y nada, tampoco Uber, agarré una micro, fui a la Avenida Las Condes y recorrí todos los cines de la Avenida Las Condes y pillé su auto en El Golf, en el cine del Golf”, reveló sobre su hazaña investigativa.

“Invierno se pone a llover y yo digo no importa, espero que termine la película porque yo también quería saber si era mi media prima, que era la que estaba saliendo con él. Llueve, llueve y llueve y de repente empieza salir la gente y veo esta mina, y era mi prima de segundo grado en el fondo, venían muy felices hablando, pero embalados, contentos”, siguió Merino.

“Yo no sabía que hacer, digo me voy, pero quiero que me vean. Yo estaba mojada, empapada, debajo de un techecito, pero igual estaba mojada. Necesito que me vean porque después él me va a decir que estoy loca, que es mentira. Voy me plantó al medio, ‘así te quería ver y voh mar***’ y pa, agarré mi micro, me vine llorando a mares a mi casa”, continuó la actriz.

“La verdad que hoy en día, le agradezco a mi media prima, que me haya sacado ese cacho de encima. La verdad que no me llega ni al talón”, cerró Pancha Merino.