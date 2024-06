Carla Ballero dio a conocer el anhelo espiritual que tenía Claudio Iturra: “Él necesitaba trascender”

La reciente muerte del periodista Claudio Iturra sin duda dejó un vacío en el mundo de la televisión y en el corazón de quienes lo conocieron. Iturra, conocido por su espíritu aventurero y su profunda espiritualidad, falleció a los 43 años el pasado 23 de mayo debido a un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en la casa de su madre.

Desde entonces, numerosas personalidades han compartido recuerdos y anécdotas en homenaje al periodista, subrayando su carácter único y su inquebrantable búsqueda personal. Entre quienes han recordado a Iturra con especial cariño está Carla Ballero, quien compartió una estrecha amistad con el comunicador.

En el programa Rompecabezas, conducido por Pedro Carcuro, Ballero expresó su dolor y destacó la singularidad de Iturra. “Despertamos con esta noticia tan triste, pero ha ido pasando el día y las emociones han ido cambiando para todos. Se ha convertido de repente como en una luz”, señaló Ballero, subrayando el impacto positivo que Iturra tenía en quienes lo rodeaban.

Ballero dio a conocer la búsqueda espiritual de Claudio Iturra

Ballero describió a Iturra como “mágico” y enfatizó que no era “un hombre común”. En su recuerdo, Ballero destacó la búsqueda espiritual de Iturra, un camino que lo llevó a explorar la naturaleza y a conectar profundamente con su entorno. “Era una persona que no era de acá, no pertenecía, no era como un ser humano común”, afirmó.

Revelando uno de los sueños más íntimos de Iturra, Ballero comentó que el periodista deseaba ser monje. “A mí me lo dijo también. Exactamente él estaba en esa búsqueda”, detalló. Esta revelación muestra el profundo deseo de Iturra por encontrar una conexión más espiritual en su vida.

“Me habló cosas súper íntimas, en ese sentido, como que él ya no conectaba como los hombres. Él necesitaba trascender y estaba en esa búsqueda”, añadió Ballero.

“No actuaba como un hombre común”

Además, Ballero recordó cómo su amistad con Iturra floreció en un momento difícil de su vida, gracias a una invitación que Claudio le hizo a través de Instagram para visitar Torres del Paine. “Nos hicimos muy amigos a través de la conversación antes de conocernos”, recordó.

“Él no pertenecía al común. No actuaba como un hombre común. Había magia y esa magia te la transmitía”, concluyó Ballero, subrayando la esencia especial de Iturra.