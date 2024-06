“Necesito la verdad... yo estaba destrozada”: Viuda de Toni Espadas reveló la especial petición que le hizo a Pancho Saavedra y a Jorge Zabaleta

Irene Cordón, esposa del fallecido Toni Espadas, se sinceró tras la muerte del fotógrafo español mientras acompañaba a Jorge Zabaleta y a Pancho Saavedra en una de sus travesías en “Socios por el mundo”.

PUBLICIDAD

En una conversación con LUN, la viuda del guía turístico afirmó que aún sigue muy afectada por la situación. “Han pasado dos semanas y la sensación es que todavía volverá de su viaje”.

Cabe recordar que Toni falleció el pasado 20 de mayo cuando se encontraba con el equipo de Canal 13 en Etiopía, África, en donde fueron atacados por hombres armados y finalmente perdió la vida.

“Toni los conoció el año pasado para una temporada del programa, en enero en Uganda y fue maravilloso”, relató la viuda del fotógrafo.

Luego de enterarse del fatal deceso de su compañero de vida por 12 años, Irene viajó hasta el país donde se encontraba el equipo

“No se me va olvidar esa imagen. Estaban ahí, todos de pie, nos acercamos y Macarena (productora del programa) viene y me abraza como si fuésemos amigas de toda la vida, con amor… Empezamos a llorar y hablar, sólo podía darles las gracias”, relató.

“Estaban ahí con lo mal que lo han pasado, pues estaban ahí cuando mataron a Toni y empatizo con ellos… Jorge y Pancho están con él en el mismo auto y todo el resto en otros autos detrás, así que estoy eternamente agradecida”, añadió

PUBLICIDAD

La petición de la viuda

En ese momento, la viuda de Espadas reveló que les hizo una especial petición a Jorge y a Pnancho: que le relataran la muerte de Toni.

“Necesito la verdad. Yo estaba destrozada, pero a la vez entera. Les pedí por favor, que no escatimaran en ningún detalle y que me contaran lo que ocurrió”.

“El amor que me trasmitieron fue parte del consuelo (...) Si existen los ángeles, para mí son ellos (Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta). Necesitaba abrazarlos cuando supe que estuvieron con Toni en su último aliento”, expresó la mujer.

Tras conocer los detalles del accidente, Irene aseguró que no busca culpables, de hecho, no apunta a la tribu de los Mursi ni a ninguna otra etnia.

“Lo que pasó fue un accidente, una bala fortuita. Los Mursi tiene fama de belicosos y yo muchas veces he estado con ellos, jugando con los niños”, comentó.

En esa línea, expuso que en aquella zona de Africa hay armamento y que el culpable pudo “estar bebido o incluso drogado, no le puedes dar un arma pues apunta y dispara, como pasó”, comentó, agregando que “ese joven no sabe que a quién mató, que era uno de los que más ayudaba”.

Para finalizar, la exesposa de Toni Espadas reveló que incineró el cuerpo del difunto y que llevará sus cenizas a Turni, un poblado de Etiopía, donde tenía seres queridos.