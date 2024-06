Pato Torres hace sentido llamado a la tercera edad en medio de delicado estado de salud

El actor y locutor Patricio Torres ocupó sus redes sociales para mostrar cómo una influenza lo ha tenido encerrado una semana en su departamento. En el registro se puede escuchar que la voz aún la tiene afectada.

“Tengo una influenza muy severa, la verdad que muy complicado, se nota en mi voz todavía, y me quiero dirigir principalmente a la tercera edad. Si, porque yo fui un porfiado, no me vacuné. Pensaba ‘no, yo soy un tipo que hago ejercicio, entreno diariamente, me alimento bien, etcétera’, pero parece que este bicharraco de la influenza no tenía idea. Así que me atacó igual, y me atacó severamente”, señaló el actor.

“Les digo de verdad, vacúnense chicos, eviten pasar por este estado muy deplorable, porque la verdad es que me he sentido muy mal. Háganlo por su familia, por último yo he estado solo, no hay ningún problema, he tratado de molestar a la menos gente posible”, dijo Torres, quien se grabó desde su casa.

Añadió que producto de la enfermedad, “tuve que suspender teatro, tuve que dejar de ir a la radio, son realmente cosas que me gustan, dejé de ver a mis hijos, porque no podía ver a nadie, háganme caso, vacúnense”.

La influenza en Chile

El viernes pasado un nuevo fallecimiento a causa de la influenza se dio a conocer, luego que desde el Hospital Clínico Doctora Eloisa Díaz, ubicado en la comuna de La Florida, se informara por medio de un comunicado de la muerte de una menor.

“Lamentamos informar que en las últimas horas falleció una menor de 12 años por un cuadro de influenza complicado con una infección por Streptococcus pyogenes”, señalaron desde centro asistencial. Agregando que eso” determinó un cuadro de muy rápida evolución a pesar de haber recibido atención oportuna”.

Según el ‘Informe de Circulación de Virus Respiratorios’ que elabora Instituto de Salud Pública (ISP), el virus de la influenza es el que tiene mayor presencia, con 9504 casos de un total de 25 962.

De acuerdo a un análisis hecho por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, se determinó que las defunciones por influenza en el país llegan a 201 personas.

En el detalle, se puede apreciar que en el mes de mayo murieron 158 personas a causa de la influenza, mientras que en abril fueron 26, en marzo cuatro, una en febrero y 12 durante enero.