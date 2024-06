“Se decía que eran pololos”: Fabián Estay responde a supuesto romance con Iván Zamorano

No es primera vez que se refiere al tema, pero, al igual que el penal que se perdió Carlos Caszely en 1982, que le recuerdan hasta hoy en día, así mismo pasa con el rumor que afectó a Fabián Estay con Iván Zamorano, cuando se inventó que tenían un romance.

Ahora en el programa La Divina Comida, el exfutbolista volvió a recordar el origen del supuesto amorío que habría tenido con quien, en aquel tiempo, era su mejor amigo.

Fue la modelo Vanesa Borghi quien le trajo el recuerdo a colación, comentándole sin tapujos lo que decía la gente de ellos.

“Se decía que eran pololos”, le dijo sin filtro, provocando una mueca en el otro invitado, Fernando Solabarrieta, quien en su rol de periodista deportivo conocía la historia al dedillo.

Ahí el exseleccionado de La Roja y excompañero de Zamorano en el club América de México, contó cómo nació la curiosa historia, luego que el “Pichichi” cancelara su matrimonio con Kenita Larraín.

Fabián Estay y supuesto romance con Zamorano

“Era mi mejor amigo en su momento. No se casó con Kenita Larraín y empezaron las especulaciones. Me estaban lustrando los zapatos en México y yo, molestando, le digo al muchacho ‘y tu novio, ¿cómo está?’ y me responde: ‘Cómo está usted con Zamorano, porque usted sale en el diario’”, reveló Estay.

Tras ello, para continuar la humorada, el jugador le dijo que “el día que me guste un hombre, va a tener que ser guapo. Iván no es de mi gusto”, recordó.

Pero, de ahí en adelante la broma no se detuvo, hasta que se convirtió en un verdadero rumor de pasillo, del cual hasta hoy le recuerdan a Estay.

Y si bien, él se lo toma con relajo, lo que sí le molestó fue que Zamorano no desmintiera la historia con todas sus letras.

“Yo le reclamé que él tenía que haber dicho ‘saben qué, no metan a Fabián acá, es un tema personal con la Kena, Fabián tiene tres hijas, de las cuales una es su ahijada, y no lo hizo. Hasta la fecha, me siguen diciendo por ahí, subo cosas y me dicen ‘sácate a Zamorano’”, lamentó.