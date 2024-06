Hijo de Luis Jiménez se lanza en picada contra Coté López y la acusa de separarlo de la familia

En un comidillo igual o más impactante que la teleserie Valdivia-Orsini y Kaminski -Andrade. Esto, porque el drama al interior de la familia de Luis Jiménez y María José López está que arde luego de las publicaciones que realizó en Instagram el hijo mayor del exfutbolista.

Se trata de Diego Jiménez quien las emprendió contra la esposa de su padre, la influencer Coté López, acusándola de separarlo de la familia y querer distanciarlo de su papá.

En publicaciones que realizó en la red social, compartió dos conversaciones vía Whatsapp, una con Luis y otra con la aludida. En ambas, queda de manifiesto que él es persona non grata.

“Cómo olvidar cuando no me dejaron ir al cumpleaños de mi hermano. Ni yo ni mi hijo pudimos verlo sabiendo cuánto lo amamos. Pero ahí nadie pensó en los niños ¿o sí?”, comentó sobre la captura de una conversación con la empresaria, quien le había escrito que “no quiero que vengan y no quiero volver a saber de ustedes”.

Luego, en otra captura de chat con su papá, Jiménez le escribió que había peleado con López y ella le advirtió que si retomaban la relación matrimonial, no podía volver a ver a su hijo.

“Peleamos con (nombre borrado). Me dijo que volvía conmigo si no te veía más. No hablábamos no nada”.

De igual forma, el futbolista después salió en defensa de su mujer, señalando que “no quería entrar en este show, por mis hijos pequeños. Diego bien sabe que la José se refería a salir de noche!!! Nunca dejamos de vernos (aquí las pruebas). Además de que trabajaba en nuestra empresa y nos veíamos todos los días”, aclaró.

¿Ficción o realidad?

Según cuentan las malas lenguas en redes sociales, la mala onda de Coté López contra Diego, sería porque él lo llevaría por el camino de las fiestas, incluso lo recibiría en su departamento para celebrar cuando el matrimonio estuvo separado.

Además, son varios los que cuentan que Luis Jiménez podría haber tenido un affaire con la cuñada de Diego, la hermana de su pareja, a quien el exfutbolista le colocaba “me gusta” en varias de sus publicaciones.

Pero, todo eso puede ser parte de la ficción en la teleserie que rodea al mundo de los Jiménez- López.