Muerte de querido personaje de “Como la vida misma” estremecerá a los televidentes

Una posible muerte se viene rumoreando desde hace algunos semanas entre los seguidores de la teleserie “Como la vida misma”. Finalmente, según se ha avisado incluso por Mega, ocurrirá esta semana.

Así quedó de manifiesto también gracias a un par de escenas filtradas en TikTok, en las cuales se aprecia la triste partida de Armando, rol interpretado talentosamente por el actor Héctor Noguera, según recoge Página 7.

Cabe recordar que el padre de Marco se ha visto progresivamente deteriorado por el Alzheimer que sufre, al punto que apenas logró comprender que su hijo se casaría con Bea (Carmen Zavala).

Pese a todo, durante el baile de los novios, el hombre alcanzó un fugaz momento de lucidez y sacó a bailar a su querida “Malucita”, quien agradeció el gesto de haberla reconocido, sin importar que haya sido sólo por breves minutos.

Luego de una velada de antología para la mayoría de los personajes, la tristeza inundará la historia de la producción dramática de Mega.

En el episodio 261 de “Como la vida misma”, que la señal privada emitirá este miércoles, será Marco a quien la dura realidad le abofeteará la cara al constatar la repentina muerte de su padre.

El rol de Andrés Velasco acudirá a la habitación de Armando al comenzar la mañana, pero hallará su cuerpo frío e inerte.

“Papito... viejito, despierta por favor”, será la súplica entre lágrimas, al tiempo que Malú prepara el desayuno en la cocina.

El personaje de Coca Guazzini se encontrará con esta lamentable situación, sin lograr procesar emocionalmente que su gran amor emprendió vuelo durante la noche, mientras dormía.

En una escena conmovedora, la mujer estallará en llanto de forma desconsolada, para luego abrazar a Marco en busca de contención mutua.

“Me queda el consuelo de que ahora está descansando...”

En una secuencia posterior, Malú y Marco se organizan para informar la penosa noticia al resto de la familia, así como para dar inicio a los preparativos del funeral de Armando.

En un momento muy emotivo, ella se sienta junto al rol de Héctor Noguera. “Ay, Armando, usted siempre dándome sorpresas, hasta el final. Yo necesitaba tanto que me dijera una vez ‘Malucita’, y me cumplió mi deseo, con baile incluido”, le señala.

“Me queda el consuelo de que ahora está descansando... Yo le prometo que lo voy a recordar todos los días con alegría. Pero Dios me va a tener que ayudar porque no sé cómo voy a poder vivir sin usted”, sincera.