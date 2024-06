Coté López manfiesta estar sumamente ofendida y aclara todos los puntos a Diego Jiménez, hijo del “Mago”

Sumamente ofendida y con dolor por la ingratitud demostrada por Diego manifestó estar Coté López, luego de que el hijo mayor de Luis Jiménez publicara una serie de capturas de conversaciones con su padre y con la misma influencer en redes sociales, acusándola de separarlo de la familia y querer distanciarlo de su papá.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, María José compartió una larga declaración en la que aclara punto por punto los hechos impugnados por Diego Jiménez, así como enumera diversas acciones que ha realizado por ayudarlo a él y a su hijo, Valentino, desmintiendo la etiqueta de “mala madrastra” que algunos le han enrostrado.

“Quiero dejar en claro que él (Diego) jamás fue el responsable de nuestra separación. Tengo 35 años y Luis, 39. No somos niños, ambos nos hicimos daño y tomamos decisión de separarnos”, expone Coté de entrada.

A continuación, López desmiente nuevamente al primogénito del “Mago”. “Jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Sólo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho”, aclara.

En todo caso, se reservó exponer los motivos del quiebre con el hijo de su marido. “Por la gravedad no subiré lo ocurrido”, explicó.

María José también contextualiza una acusación de Diego. Sobre la conversación del exfutbolista con su hijo, que el joven reproduce en las frases “Peleamos con (nombre borrado). Me dijo que volvía conmigo si no te veía más. No hablábamos no nada”, la influencer vuelve a escribir las oraciones en su posteo en Instagram, pero agrega una palabra explicando que Diego sacó de contexto la conversación original.

López escribe: “La Jose me dijo que volvía conmigo si (ella) no te veía más, ni hablaban más ni nada”, dando a entender que la distancia fue entre ella y Diego, y que jamás le exigió a Luis no volver a relacionarse con su hijo.

“Lo doloroso es la traición y lo malagradecidos”

En este sentido, fundamente con que tanto el “Mago” como su primogénito “siguieron grabando y trabajando todos los días juntos”, posterior a esa conversación reproducida en redes sociales.

Asimismo, Coté reconoce que le pidió a su marido no salir a “carretear” con Diego, argumentando que ambos debían asumir correctamente el rol de padre y de hijo que les corresponde.

La esposa del exfutbolista es enfática en señalar que, si bien adoptó distancia con el hijo mayor del “Mago”, nunca lo ha dejado de querer y que siempre lo trató con cariño.

“Es alguien que siempre he amado (siempre lo traté como un hijo y no como un hijastro), siempre será el hijo de mi marido y el hermano de mis hijas”, asegura Coté López con respecto a Diego Jiménez.

En la misma línea, luego detalla una serie de acciones que realizó para ayudar al hijo de Luis desde que ella contrajo matrimonio con Jiménez, desde que Diego era pequeño y en años posteriores, brindando apoyo económico y de soporte tanto para él como para su hijo, Valentino, por lo que se muestra muy dolida con haber sido calificada como la “mala madrastra”.

Por último, Coté López apunta a algunos problemas que ha tenido con Javiera, expareja de Diego y madre de Valentino, al tiempo que expresa que “lo doloroso es la traición y lo malagradecidos”.