Daniela Aránguiz realiza férrea defensa de Coté López en conflicto con hijastro

Una sólida defensa realizó Daniela Aránguiz de Coté López, en medio del conflicto familiar que enfrenta la influencer con el hijo mayor de su marido, Luis Jiménez.

PUBLICIDAD

En la edición de este martes de “Sígueme” (TV+), el panel analizó el escándalo, momento en que la exchica “Mekano” argumentó que respaldaba la decisión de Coté de interrumpir todo vínculo con quien durante años fue su hijastro, Diego Jiménez, tal como reveló el propío joven y más tarde confirmó López.

Diego enrostró que su madrastra le había prohibido a Luis juntarse con él e incluso enseñó una captura de un mensaje en que la modelo le señalaba que no quería verlo más en su casa y que no volviera a dirigirle la palabra. Luego, la influencer confirmó el quiebre de la relación, pero dejó en claro que a su esposo le solicitó no salir de noche con su primogénito.

“Siendo una niñita, crió a ese niño”

Respecto al tema, Aránguiz aseguró conocer el rol de madre que desempeñó Coté con Diego, desde que comenzó su relación de pareja con el exfutbolista, motivo por el cual apoyó su postura.

“Me voy a poner los pantalones con la Coté. Qué pena. Porque yo he visto cómo la Cote, siendo una niñita, crió a ese niño, se lo llevó a pasar un montón de tiempo con ella, le recibió la polola en la casa, la tuvo viviendo en la casa, fue la abuela... pasajes en avión, vamos para allá, vamos para acá, vámonos de vaciones todos juntos...”, aseveró la panelista de “Sígueme”.

A continuación, fue muy directa en sus argumentos: “Y saber después que tu familia te pela de esa manera y que habla mal de tí, siendo como tú fuiste con ellos... Yo tampoco lo querría ver en mi casa”.

“El gallo tiene 25 años, que (el papá) lo vaya a ver a su casa”, zanjó como solución Daniela.