Daniela Colett le “rayó la cancha” a Luis Mateucci tras bromear con Gala: “Una más y chao”

En el último capítulo del reality Ganar o Servir, Daniela Colett y Luis Mateucci se vieron envueltos en un tenso intercambio de opiniones. Si bien los tortolitos aún no consolidan su relación en el encierro, cada vez están más cerca del otro y han expresado públicamente su interés romántico.

Sin embargo, recientemente tuvieron una pequeña discusión que podría ser un mal augurio para el futuro de esta incipiente relación.

Todo partió durante la fiesta de máscaras que se vivió dentro del encierro, cuando Mateucci, en tono de broma, insinuó que podría confundir a Daniela con Gala Caldirola, debido a una careta que esta última usaba en la fiesta. El argentino manifestó que podría confundirse y besar a Gala, luego de que la española usara una “careta” de brasileña, lo que provocó la inmediata reacción de Daniela. “¿Tú crees que a mí me da risa eso? A mí eso no me gusta”, señaló Daniela, visiblemente molesta.

A pesar de que Mateucci trató de minimizar el asunto, insistiendo en que se trataba solo de una broma, Daniela no dejó pasar el comentario. Con un tono firme y claro, le advirtió: “Una más y chao”. Esta declaración no solo sorprendió a Luis, sino que también lo molestó, ya que consideraba que su comentario no merecía tal reprimenda.

El argentino, ofendido por la actitud de Daniela, amenazó con abandonar la conversación. “No entiendo por qué te pones así, era solo una broma”, expresó, mientras se preparaba para alejarse. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Daniela y él se abrazaron, tratando de dejar atrás el malentendido.

El abrazo, acompañado de algunos chistes, ayudó a calmar el ambiente, aunque las tensiones subyacentes no desaparecieron por completo. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose sobre el futuro de la relación entre Daniela y Mateucci. Si bien han mostrado una cercanía evidente, las dudas y diferencias parecen obstaculizar la consolidación de su romance.

El acercamiento entre Colett y Mateucci

Si bien Colett y Mateucci todavía no se consolidan como una real pareja dentro del encierro, cada vez se muestran más cerca el uno del otro. Incluso, hace algunos días los seguidores del reality pudieron presenciar cómo se selló este incipiente romance entre los tortolitos.

Fue en medio de una actividad que tenía por temática una “fiesta gitana” que ambos participantes debieron recrear un supuesto “matrimonio gitano”. Allí, Matías Vega le sugirió a Mateucci demostrar qué tenía para ofrecerle a Daniela Colett, a lo que el argentino procedió a realizar un “ardiente” striptease.

En medio de la coqueta jugarreta, el trasandino no desaprovechó la situación y terminó dándole un beso en la boca a la brasileña, para luego confesarle: “sos hermosa, sos una mujeraza y feliz de poder conocerte, y estar acá con vos compartiendo”.

Por su parte, Colett también tuvo palabras para él: “Lo vi al principio, lo sentí como un amigo y creo que se está convirtiendo en otra cosa más. Sentimos mucha complicidad y mucha conexión. Me gustas”, cerró.

