Lucho Miranda sincera sus mayores miedos al conocer a su polola: “tenía miedo al rechazo, a no ser la persona que tú querías”.

Embriagado de amor se encuentra el joven humorista Lucho Miranda, que por estos días celebra un nuevo aniversario de pololeo junto a Franshesca Toledo, luego que publicará en su cuenta de instagram un sentido mensaje a su pareja, con quien piensa contraer matrimonio, respecto de los “miedos” que lo inundaban antes de formalizar la relación.

El comediante de 28 años publicó en su instagram: “Feliz 3 años de pololeo amorcito soy muy feliz estando a tu lado @frantoledov y espero que sean muuuuuuuuuuuchos más”.

En la publicación, Lucho Miranda acompañó este mensaje con algunas fotografías de él con su polola, donde confiesa cuáles eran sus principales miedos antes de formalizar su relación sentimental con ella, expresando que “la primera vez que nos juntamos tenía mucho miedo y sé que mi frase típica es ‘mi mayor miedo es’ pero de verdad que tenía miedo. Tenía miedo al rechazo, a no ser la persona que tú querías, que se demostrara mi poca experiencia pololeando con alguien, a que mi discapacidad me jugara en contra”.

“Creo que desde que nos dimos el primer beso, todos los medios se fueron, te amé desde el primer momento que te vi y también sentí ese amor que venía de ti y cuando ya hay amor, ya no tienes porque impresionar. Solo me quedaba ser yo”, prosiguió el comediante.

“Me quiero casar contigo”

El triunfador de Viña del Mar 2024, continuó con su mensaje señalando: “Franchesca, amorcito. Eres una persona increíble, extremadamente chistosa, de un ingenio admirable, aunque tengas problemas en geografía tienes una alta cultura general, siempre vas a luchar para que tus cercanos estén bien, dispuesta a todo para hacer que nuestra familia lo tenga todo, demasiado torpe con tus manos, pero esas caricias que me das lo compensa, incremente hermosa y guapa, nunca me has dejado de gustar y jamás ha pasado más de un día en que no piense diabluras”.

Y si bien ya es pública su intención de contraer matrimonio, Lucho Miranda aprovechó la ocasión para reiterarle su intención de contraer nupcias con Franshesca Toledo.

“Me quiero casar contigo, no sé cómo va a ser el matrimonio, cuántos invitados van a ir ni con qué ropa van a ir los invitados. Lo único seguro que tengo es que mi vida la quiero a tu lado. Tú me haces mejor persona, tú me haces feliz, tú me haces ser la persona que yo soñaba ser. Tú lo eres todo para mí y quiero que ese día sea la demostración de todo lo que te cuento es cierto”.

“Amorcito bello quiero saber si te quieres casar conmigo y estar hasta muy viejitos juntos”, cerró el joven comendiante.