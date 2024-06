“Ordinaria de mierd...”: Revelan lo que no se vio en pelea de Aránguiz con Daniella Campos en Sígueme

Fue tan tenso el momento que se vivió en el estudio del programa Sígueme, que desde los altos mandos decidieron no emitir toda la violenta discusión que protagonizó Daniella Campos con Daniela Aránguiz.

Si bien, solo mostraron el inicio de la confrontación, los gritos posteriores fueron sacados en edición, contó una fuente de TV+ a Publimetro.

Todo surgió cuando Aránguiz pidió la palabra para opinar y Campos le respondió que respetara su turno. Momento cuando empezaron a lanzarse dimes y diretes, al punto de tratarse de “ordinaria” y levantarse la voz.

Hasta ahí vieron los televidentes. Puesto que pasaron a comerciales y al regreso, Daniella Campos ya no figuraba sentada en el panel ni en ninguna parte. Se había retirado indignada junto a su hija, quien presenció el mal rato que pasó su madre.

¿Qué fue lo que no se vio?

Según contaron a este medio, asegurando que no hubo intenciones de golpes de ninguna de las dos, Campos sí “estaba muy alterada y gritaba como loca. Tuvo que bajar el director a calmarla, pero ella le seguía gritando a Daniela (Aránguiz).

Pero, si bien la exTierra Brava era la más calmada, también se puso de pie y le hizo frente a la situación. “La otro ella también es chora”, recalca la fuente.

“La Campos estaba descontrolada. Le decían que se calmara, porque estaba su hija, pero seguía gritando. Después se la llevó el director y le empezó a pelear a él. Le reclamaba por contra a Aránguiz y le decía ‘te dije que esta niñita me iba a provocar y habíamos quedado que no iba a ser así y ya se le ha dejado pasar varias veces”, relataron.

El momento más álgido

“Campos le dice ‘ordinaria de mierda’ y la otra se para y le dice ‘y tú anda a estudiar, anda al colegio’. Y se acerca Daniella, la Aránguiz se para, pero no estuvieron ni cerca ni amague de empujón, porque la animadora (Julia Vial) se puso al medio. Pero se pararon como en la típica actitud ‘y qué, y qué, qué tanto. Si la otra obviamente se paró, si también es chora”, desclasificaron.

Hugo Valencia contó en tanto en Zona de Estrellas que tras conversar con Daniela Aránguiz.

“Me hizo callar y eso no lo voy a aguantar. Ella gritaba como loca y me trató de mal educada, le dije que eso es ofender a mi madre. A ella la sacaron del programa. Yo me paré (como a pegarle) porque ella se estaba acercando a mí y yo no me voy a quedar sentada”, señaló, dando cuenta que sí hubiese llegado a los golpes en caso que el director no hubiese sacado a Campos del set.

Finalmente, agregaron a este medio que ambas grabaron este miércoles, pero no se habló de la pelea ni tampoco hubo reconciliación.