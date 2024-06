“Que se vaya del cargo, que es lo que quiero”: Sandy Boquita actualizó cómo va la denuncia por abuso sexual en contra del alcalde de Colbún

Sandy Boquita actualizó en que está la denuncia que interpuso en contra del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, por abuso sexual.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante el 2014, cuando la exmodelo reveló que fue atacada por el jefe comunal mientras se encontraban en un evento discotequero en “Entretermas”, en el marco de la celebración por el Día del Padre.

Ahora, en marzo del 2024, Sandy pudo confirmar lo ocurrido debido a que se liberaron registros de aquella trágica noche.

“Después de 10 años, salió a la luz el video que nadie mostraba por miedo. Agradezco a la gente que en su momento confió en mi palabra, a los que me apoyaron en silencio, pero no decían nada por temor. Esto deja una enseñanza. No juzgar a la víctima, no hay motivo justificable para un agresor de este tipo”, expuso en aquella ocasión.

No hay avances

Sin embargo, hasta el día de hoy no hay avances en el ámbito legal. “Quedamos en nada. Yo tuve que declarar, me llamó puntualmente la fiscal de Colbún, vino a Santiago a tomarme declaración. Se portaron súper bien conmigo, igual que el Consejo Nacional de la Mujer”, comentó Sandy, en una entrevista con Página 7.

De hecho, aseguró que “(el proceso) todavía está en veremos”, sostuvo la exmodelo.

De igual manera, destacó la acción de Kathy Contreras, quien estaba presente en ese evento de 2014 y por eso decidió prestar su declaración para ayudar la causa.

Asimismo, comentó que el alcalde de Colbún no se ha comunicado o intentado entablar una conversación sobre lo sucedido. Eso sí, destacó que parte del municipio sí le hizo llegar un mensaje.

“Mi teléfono lo puede conseguir muy fácil, porque se han contactado, incluso, gente de su municipalidad, varios concejales y unas chicas de un movimiento feminista de Colbún”, añadió.

“Espero tener muy pronto alguna novedad al respecto, y que se vaya del cargo, que es lo que quiero”, cerró la exmodelo en la conversación con el medio.