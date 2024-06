“Se nota que está leyendo a Lemebel”: JC Rodriguez valoró la buena escritura del Mago Valdivia tras reciente desmentido

Esta mañana Julio César Rodríguez opinó sobre la reciente publicación de Jorge Valdivia, en la que el exfutbolista niega rotundamente haberle sido infiel a su pareja, Maite Orsini. En su programa matutino “Contigo en la Mañana”, Rodríguez no solo respaldó las palabras de Valdivia, sino que también destacó la calidad de su redacción.

En su declaración, Valdivia hizo un llamado a la prensa para detener lo que calificó como un “circo mediático”.

“Me cansé de tanta mentira. Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Nathy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo. Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe”, subrayó el deportista.

Las declaraciones del “Mago” surgen tras una ola de rumores impulsados por los dichos de Nathy Chilena, una conocida escort, quien afirmó haber tenido un encuentro con el exfutbolista.

Valdivia, visiblemente molesto, cuestionó la ética de algunos periodistas y medios que, según él, han dado cabida a estas acusaciones sin verificar su veracidad. “¿Cuál es la razón de esto? ¿Vale todo por unos clicks de más en las noticias? Yo respeto mucho al periodismo chileno porque ha narrado lo más bonito de nuestra historia de fútbol, pero me parece que algunos del mundo de la farándula han actuado sin ética alguna dando tribuna a un hecho falso”, añadió.

Al respecto, Rodríguez analizó las palabras del Mago y apoyó su declaración, destacando la gravedad del daño que estas acusaciones infundadas pueden causar. “Lo que puede ser una publicación para ganar seguidores, esa jugarreta o desliz mediático, no se condice con el daño que le genera a las personas. En esto estoy con Jorge Valdivia”, afirmó el animador.

“El llegar y decir ‘estuve con este tipo’, mientras esta persona tiene una novia, genera un daño incalculable”, complementó.

JC deslizó sutil broma por “buena escritura” del Mago

Sin duda, uno de los momentos más destacados del segmento fue cuando Rodríguez, con tono sarcástico, elogió la calidad de la escritura de Valdivia. “Él tiene hartos puntos en su comunicado, y se nota que está leyendo a Lemebel y otras cosas, porque está escribiendo mucho mejor. Hay que decirlo, está muy bien redactado, tiene cada coma y cada punto bien puesto”, señaló.

Este comentario provocó risas en el estudio, especialmente de Luis Ugalde, quien bromeó: “Eres muy desgraciado, Julio”.

Esta observación de Rodríguez no es casual, ya que Valdivia ha manifestado públicamente su reciente interés por la obra del escritor chileno Pedro Lemebel. En una entrevista con Revista Sábado, el exfutbolista mencionó que comenzó a leer a Lemebel gracias a una polera que le regaló Orsini con la imagen del autor. “Yo, la verdad, no sabía quién era Lemebel, pero hoy sí sé. Me leí uno de sus libros ‘Tengo miedo torero’”, comentó el deportista hace un tiempo.