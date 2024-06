“¡Ya basta de tanto circo!”: Jorge Valdivia indignado con rumores que lo vinculan con Natthy Chilena

Cansado de tanta mentira señaló sentirse Jorge Valdivia a raíz de los rumores que lo vinculan con Natthy Chilena, dado a conocer por la propia escort hace unos días, así como molesto con los medios de farándula que continúan difundiendo esta versión de los hechos, cuando él la desmintió en su momento.

El “Mago” empleó su cuenta de la plataforma X para hacer un furioso descargo y desafió a quien afirme que ha sido infiel a la diputada Maite Orsini a presentar las pruebas de ello.

“¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Natthy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo”, inicia sus palabras el exfutbolista.

A continuación, Valdivia alega que el tema persiste en la pauta noticiosa de aquellos medios, pese a su desmentidon y con el consecuente daño a su honra, familia y trabajo. “¿Cuál es la razón de esto? ¿Vale todo por unos clicks de más en las noticias?”, se queja el exseleccionado nacional.

“He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos”

Luego, arremete contra los profesionales de las comunicaciones, haciendo la salvedad de aquellos que valora.

“Yo respeto mucho al periodismo chileno porque ha narrado lo más bonito de nuestra historia de fútbol, pero me parece que algunos del mundo de la farándula han actuado sin ética alguna dando tribuna a un hecho falso, que fue desmentido, y del cual nunca se han mostrado pruebas”, enfatiza.

“He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias”, denunció el exvolante del Palmeiras.

Finalmente, Jorge Valdivia asegura que las acusaciones de infidelidad a la parlamentaria son falsas y realiza la resepctiva invitación a quien afirme lo contrario.

“Jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener”, sentenció.