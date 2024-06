“Yo no lo pesqué y se quedó con lo que había”: El egocéntrico comentario que lanzó Faloon Larraguibel a Fran Maira sobre su relación con Austin Palao

Siguen los conflictos dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y en esta ocasión fue Faloon Larraguibel se lanzó en contra Fran Maira.

PUBLICIDAD

El tenso momento se dio durante el más reciente capítulo del reality de Canal 13, en donde Matías Vega fue el encargado de liderar una actividad que provocó varios roces entre los participantes.

La dinámica consistía en que los participantes del equipo “Resistencia” debían escoger a los peores integrantes de “Soberanos”.

Uno de los votos de la exrostro de Zona Latina fue directo a Fran, quien horas antes le habría jugado una broma a Faloon junto a Oriana, echándole sal al café.

“Me molesta aún de que yo andaba detrás de Austin y que Austin no me pescó y la pescó a ella. Gala no lo pescó, yo no lo pesqué y se quedó con lo que había”, expuso.

Estas palabras generaron la molestía de la exGran Hermano, quien no dudó en responder a este intento de humillación de parte de la expareja de Karol Lucero.

“Encuentro que no tení' ni un brillo y el único brillo que teni es tener conflicto con alguna de nosotras o sino ni m... de pantalla tendrías”, respondió Fran tajantemente, luego le gritó “despechada”.

PUBLICIDAD

Gala v/s Faloon

Aunque Larraguibel no solamente se enfrentó a Fran durante esta jornada, puesto que también protagonizó una discusión con Gala Caldirola.

Este encuentro comenzó cuando la rubia se burló de la española mientras estaba hablando con Camila Recabarren, puesto que también la encontró la peor de su equipo.

Esta acción despertó la furia de Gala, quien inmediatamente le paró los carros a la exrostro de Zona Latina: “Faloon deja de actuar como si fueras una niña de 15 años, estamos haciendo una actividad”, le comentó la exesposa de Mauricio Isla. “Es un juego”, contestó Larraguibel.

“Pero no te rías de mí en mi cara porque yo te estoy tratando con todo el respeto del mundo”, rebatió la española, mientras que Faloon no quiso entrar en razón y siguió discutiendo.