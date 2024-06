“A ella le gustan esas jugadas”: Luis Mateucci reveló que cree que Daniela Aránguiz le hizo magia negra

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Luis Mateucci nuevamente habló de Daniela Aránguiz, su expareja, revelando que cree que fue víctima de magia negra de parte de la panelista de TV+.

PUBLICIDAD

La confesión se dio mientras el argentino hablaba con sus compañeras de equipo, en donde les comentó que estos días se ha sentido cansado y bajo de energía, a lo que Camila Recabarren especuló con que tal vez le hicieron brujería.

“También lo pensé, a ella le gustan esas jugadas”, confesó Luis apuntando directamente a Daniela Aránguiz, quien también fue acusada de realizar magia negra al Mago Valdivia -supuestamente- congelando sus calzoncillos.

“Esas cosas son muy poderosas. Si la Dany tiene antecedentes de haber hecho cosas antes”, le contestó Faloon Larraguibel, preocupada.

Por su parte, Blue Mary le aconsejó que para deshacerse de las malas energías debe realizar diversos rituales. “Tienes que tener una protección, báñate con agüita con sal, hazte una limpieza. Como somos personas expuestas tenemos que cuidarnos porque mucha gente a veces nos odia o nos envidia”, fue la recomendación de la cantante.

Término con Daniela

Cabe recordar que el trasandino ha hablado en varias ocasiones de su exrelación con Aránguiz y hace solamente un par de días que se refirió al verdadero motivo por el cuál decidieron terminar con el romance.

“Me enteré de un par de cosas. No de infidelidad ni nada, pero son cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas… me falló como pareja”, detalló Luis.

“Yo me porté mal en Viña, entonces ella le escribió a mi mejor amigo para preguntarle lo que hice, empezaron a hablar y al final terminaron hablando mal de mí los dos. Ella una vez peleando conmigo me dijo que ese amigo no era tan amigo, hablé con él y me dijo ‘Yo me equivoqué, pero ella también’. Esos no son amigos. Por eso no voy a volver con ella”, expresó finalmente Mateucci.