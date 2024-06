Daniela Aránguiz enfurecida con rumor sobre “maquinar” vínculo de Natthy Chilena con Valdivia

Muy molesta se mostró Daniela Aránguiz cuando abordó el rumor acerca de que estaría detrás de la maniobra, coludida con Natthy Chilena, que significó que la popular escort asegurara que mantuvo un encuentro sexual con Jorge Valdivia.

“Yo no tengo nada que ver con esta señorita. Nunca he tenido comunicación con ella. Hay un rumor que va detrás de la parte pública, que se piensa que poco menos yo le voy a estar pagando a una mujer para que diga este tipo de mentiras. Lo quiero descartar totalmente”, señaló enfática la exchica “Mekano” en la edición de este miércoles de “Sígueme” (TV+).

Aránguiz enfatizó que en esta ocasión está de acuerdo con su exmarido en haber desmentido las graves acusaciones de la exclusiva trabajadora sexual, que además lo sindicaban de un supuesto consumo de drogas y que implicarían una infidelidad del exfutbolista hacia su actual polola, la diputada Maite Orsini.

Daniela aseveró que Natthy Chilena “no está en su sano juicio” e instó a Jorge Valdivia a emprender acciones legales. Advirtió en que al menos dos ocasiones sucedió la misma situación y la escort nunca presentó pruebas.

Aránguiz aseguró que tiene videos con los que podría dañar a Valdivia

El rostro de TV+ manifestó estar aburrida de que se le culpe de hechos de los cuales no tiene relación alguna. “Soy una mujer que va de frente y no anda con cositas por atrás. Si yo tengo un problema con una persona se lo voy a decir en la cara. Estoy aburrida que se me involucre en problemas que no tengo la culpa”, reclamó.

En este sentido, hizo el alcance de que, si quisiera perjudicar a Jorge, lo haría ella misma, dado que tiene material en su poder para ello.

“No me gastaría un peso en algo que yo puedo hacer. Yo tengo videos del señor Jorge Valdivia que no he mostrado y nunca mostraré, que si quisiera hacerle un daño, lo podría hacer. Pero por esas dos personas que tenemos en común, jamás lo haría”, avisó.