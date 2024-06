“Es algo que nunca había visto en otra chica”: Matt Hunter contó la firme sobre su relación con tiktoker chilena, Carlita

Carlita Inostroza y Matt Hunter revolucionaron el mundo de las redes sociales tras confirmar que se encontraban en medio de un romance. Ahora, el cantante internacional confesó qué lo conquistó de la influencer chilena.

“Lo entrevisté para un podcast que se llama Dónde está el disturbio. Lo vi, me pareció muy guapo, le pedí hacer un video y cuando le estaba haciendo la entrevista conectamos súper bien. Yo dije ‘uy, qué coqueto’”, expresó c4rlitaa en un diálogo con Página 7.

“Hubo un juego de miradas. Conectamos como amigos primero pero, después, le pedí llevarla a una cena y conocí más de su personalidad”, añadió el actor de origen italiano y colombiano.

“Cuando nos conocimos, por primera vez, yo no sabía quién era pero me cayó muy bien como persona. Me gustó mucho que mostrará toda su personalidad”, expresó Matt sobre su nueva polola, destacando que Carlita “no ocultaba nada y así soy yo. Me pareció que vi mucho de mi personalidad en ella. Es algo que nunca había visto en otra chica. Me pareció muy única”, sostuvo.

“También me gustó su carita, los ojitos y la personalidad”, añadió el intérprete de “Mi Señorita”.

Por su parte, la tiktoker también le lanzó flores al cantante y contó que: “Al principio fue conocernos, reírnos y cuando empezamos a salir, y me invitó a comer, nos conocimos harto más y ahí fue como ‘wow’, es una persona súper trabajadora, súper interesante, como que es lo que busco”, añadió la joven.

Sus planes a futuro

Asimismo, la nueva pareja sensación de las redes habló sobre sus proyecciones y planes en conjunto para este 2024.

Según las declaraciones de la pareja al medio, Carla Inostroza planea viajar a Miami (Estados Unidos) a estudiar inglés. “Me quiero ir a estudiar inglés en Miami, que queda súper cerca de donde vive. Este año ya está planeado”.

Si bien quiere irse al norte del continente, Matt tampoco planea dejar Chile si es que la tiktoker aún vive acá. “Si mi polola vive aquí, me voy a quedar y voy a poner un estudio en mi casa y trabajar desde ahí. Ella también trabaja mucho desde la casa. Nuestros horarios se complementan”, afirmó.

En esa línea, el artista contó que su equipo es chileno y que ya tiene varios amigos en el país.