“La venganza es un plato que se sirve frío”: Raimundo y Oriana Marzoli protagonizaron apasionado beso que generó diversas reacciones en redes sociales

Oriana Marzoli vuelve a generar contenido dentro del reality de “¿Ganar o Servir?”, y es que la español sorprendió a los televidentes con un apasionado beso a Raimundo Cerda.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que desde la llegada del exparticipante de “Gran Hermano” se les ha visto coqueteando en varias ocasiones, esto a pesar de que el rubio mantenía una relación con Gala Caldirola.

Entre juegos y mientras que él hacía de sirviente de la española, se le vio bastante dispuesto a conquistar su corazón con algunos detalles, como por ejemplo, poner rosas en su cama. Este último hecho generó ronchas en Gala, quien en más de una ocasión le paró los carros a Raimundo por estar coqueteando con ambas, en tanto, Raimundo se excusaba en que no tenían ninguna relación sería.

El esperado beso

En el adelanto del nuevo episodio del programa de Canal 13 se ve claramente como en una dinámica de fogosos besos liderada por Matías Vega, Raimundo y Oriana se llevaron todas las miradas impactadas de sus compañeros de encierro por protagonizar un romántico acercamiento. Incluida la de Gala Caldirola, quien observaba con incomodidad la situación.

La situación generó una ola de reacciones en redes sociales, en donde algunos aseguraron que fue una venganza por los antiguos conflictos amorosos que tuvieron ambas en el pasado, en donde la exesposa de Mauricio Isla tuvo un romance con Luis Mateucci. Mientras tanto, otros aseguraron que Oriana solamente realizó la actividad para hacer sentir mal a Gala.

“Csm un beso de Rai y Oriana. No por favor, SAQUENME LOS OJOS”; “Rai no aprende, le encanta hacer sentir mal a Gala eligiendo y webiando con Oriana”; “Gala queriendo llevar la fiesta en paz con Oriana y ella se come a Rai para hacer sentir mal a Gala”; “Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y esta es la venganza de Oriana cuando en Pareja Perfecta pasó lo de los besos de Gala y Mateucci, ahora Rai es sólo el decorado de ese plato”; “Tenemos claro que lo de Oriana es ganas de joder a gala no? Eso y ganas de romance, que lleva ya mucho tiempo sola”, fueron algunas de las reacciones en X.

Acá puedes ver adelanto: